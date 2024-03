George Russell durft strijd wel aan met Max Verstappen bij Mercedes: 'Gaat ook goed naast de beste coureur aller tijden'

Max Verstappen heeft al gezegd dat hij Red Bull trouw wil blijven, maar toch werd George Russell gevraagd wat hij van een eventuele komst van de Nederlander naar Mercedes zou vinden. De generatiegenoot van Verstappen staat er wel voor open en zou niet bang zijn voor de concurrentie.

Mercedes valt in 2025 deels uit elkaar, als Lewis Hamilton naar Ferrari verkast. Daarom komt er een plekje vrij naast Russell. Er gaan geruchten dat Mercedes met interesse kijkt naar de situatie van Verstappen bij Red Bull, waar de nodige dingen spelen achter de schermen. Toch is een overstap volgens Verstappen zelf niet aan de orde. "Ik weet wat dit team voor mijn carrière heeft betekend, dus natuurlijk is het de intentie om hier te blijven", sprak hij.

'Max Verstappen kan Red Bull verlaten door speciale clausule, Mercedes kijkt geïnteresseerd toe' Max Verstappen kan Red Bull Racing verlaten zodra topadviseur Helmut Marko ermee kapt. Dat schrijft De Telegraaf. Marko was degene die Verstappen ontdekte en naar Red Bull haalde. Samen vierden ze al de nodige successen, waaronder drie wereldkampioenschappen.

"Het is mijn derde seizoen naast Lewis, de beste coureur aller tijden, en ik denk dat ik het vooralsnog redelijk goed heb gedaan. Dus ik zou de uitdaging graag aangaan", reageerde Russell op de vraag of hij het aandurfde met Verstappen naast hem. "Om Lewis de afgelopen jaren als teamgenoot te hebben gehad, was een behoorlijk goede maatstaf."

Russell ging verder: "Ik denk dat elk team de best mogelijke coureursopstelling wil hebben en op dit moment is Max de beste coureur op de grid." De Brit ziet ook dat er veel speelt bij Red Bull. "We weten niet wat er echt achter gesloten deuren gaande is en uiteindelijk gaat het ook niemand van ons wat aan. Maar ja, ik denk dat het geweldig nieuws zou zijn."