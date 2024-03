Lando Norris steekt middelvinger op naar fan die hem confronteert met ongelukkig record

Lando Norris kwam zondag bij de Grand Prix van Australië als derde over de streep. Een mooi resultaat voor de McLaren-coureur, maar tegelijkertijd zal hij er gemengde gevoelens over hebben. Norris brak daarmee namelijk een bijzonder record in de Formule 1 en reageerde duidelijk toen een fan hem daarmee confronteerde.

De Britse coureur eindigde namelijk voor de veertiende keer op het podium en hoewel dat natuurlijk best knap is, levert het hem ook een ietwat vervelend record op. Norris is namelijk de coureur met de meeste podiumplekken zonder een race te winnen. Hij pakte met zijn derde plaats in Melbourne dat record af van de Duitser Nick Heidfeld, die dertien keer als tweede of derde finishte.

Toen Norris zich na de race door het paddock bewoog, riep een fan van heel ver: "Wanneer ga je eindelijk een race winnen, Lando?" De McLaren-coureur, die altijd wel in is voor een lolletje, zag er de humor wel van in en stak lachend zijn middelvinger op naar de persoon. Tekst gaat verder onder de video.

Lang wachten

Norris is bezig aan zijn zesde jaar in de Formule 1 en rijdt zijn hele carrière al voor McLaren. Ondanks dat het team meestal niet goed genoeg is om mee te strijden om de overwinning stond hij dus wel al regelmatig op het podium. De helft van zijn podiumplekken pakte hij vorig jaar.



Inmiddels heeft Norris wel al 107 races gereden en wacht hij dus nog steeds op zijn eerste zege. Hij hoeft niet te wanhopen, want Carlos Sainz, die zondag in Australië won, wist pas zijn 150ste race in de Formule 1 te winnen. Van de huidige coureurs deed Sergio Pérez er nog langer over: in race nummer 190 was het pas raak voor de Mexicaan.

Dat het niet erg is om lang te moeten wachten op een eerste overwinnning blijkt wel uit het feit dat ook Nico Rosberg en Jenson Button er meer dan honderd Grand Prix over deden om voor de eerste keer te winnen. De twee inmiddels gestopte coureurs pakten uiteindelijk zelfs nog een keer de wereldtitel.

Einde in Japan?

Norris krijgt over iets minder dan twee weken de kans om eindelijk zijn Grand Prix-zege binnen te halen, maar zal weten dat het een lastig verhaal gaat worden om in Japan te winnen. Max Verstappen, die met een remprobleem uitviel in Melbourne, zal dan waarschijnlijk gewoon mee kunnen strijden om de zege. Ook de Ferrari's lijken op dit moment te snel voor McLaren.