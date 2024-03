Lando Norris breekt ongelukkig record na derde plek in Australië

Lando Norris was tijdens de Grand Prix van Australië de beste coureur achter de Ferrari's op één en twee. De 24-jarige Engelsman pakte zijn veertiende podium van zijn carrière en daarmee ook een ongelukkig record.

Door zijn veertiende podium is Norris nu de coureur in de Formule 1 die het vaakst op het podium stond, zonder een race te winnen. De Duitser Nick Heidfeld deelde het record voor deze race met de man van McLaren. Hij stond op dertien podiums zonder winst.

Norris pakte zijn eerste podium tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2020. Sindsdien stond hij dus nog eens dertien keer op de tweede of derde trede van het podium, maar nog nooit kwam de Engelsman als eerste over de streep.

After his P3 at the #AusGP, Norris beats Heidfeld for the most podiums but no wins in #F1 ❌ pic.twitter.com/vPBJTXDXpN — Autosport (@autosport) March 24, 2024

Reactie Norris

Of Norris na afloop op de hoogte was van zijn record is nog maar de vraag. De McLaren-coureur was in ieder geval erg blij met het behaalde resultaat. "Het was een goede dag voor ons. Ik ben blij en trots op het team. P3 en P4 leveren belangrijke punten voor het kampioenschap op", stelt de Engelsman.

Stiekem had hij gehoopt op een tweede plek door Charles Leclerc nog voorbij te gaan, maar dat mocht helaas niet zo zijn. "We misten de kans om voor Charles Leclerc te eindigen, onze snelheid was beter in de eerste stint. Misschien leverde dat hoop op, want we waren erg snel. Ferrari en Carlos Sainz hebben het fantastisch gedaan. Petje af", deelt hij de complimenten uit aan de Italiaanse renstal.