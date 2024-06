Lewis Hamilton verschijnt in muziekvideo van popster met meer Instagram-volgers dan de Mercedes-coureur

Lewis Hamilton begeeft zich graag in de wereld van glamour en popcultuur. De Mercedes-coureur heeft diverse befaamde popmuzikanten in zijn telefoonlijstje en een daarvan blijkt Camila Cabello te zijn.

De zevenvoudig F1-wereldkampioen duikt namelijk op in de nieuwe muziekvideo van de Amerikaanse ster, die voorheen deel uitmaakte van de band Fifth Harmony. In 2018 maakte ze haar solodebuut, dat op 1 kwam in de Nederlandse albumlijst. Met 'Señorita' en 'Havana' stond ze ooit in de Radio 2 Top 2000.

Ze heeft zowaar nog meer Instagram-volgers dan Hamilton: dik 65 miljoen versus dik 37 miljoen.

Nieuwe single

Cabello's nieuwe single heet 'Dade County Dreaming', waarbij Dade County verwijst naar een regio van de Amerikaanse staat Florida. Het nummer staat op haar nieuwe album 'C,XOXO'. Op haar Instagram-pagina heeft ze een paar fragmenten uit de muziekvideo gepost. Die video moet nog in zijn geheel verschijnen.

Actie

Maar het voorproefje geeft al aan wat we kunnen verwachten: actie, snelheid en adembenemende shots, genomen met een drone. Hamilton is de chauffeur van Cabello en hij heeft het erg naar zijn zin in die rol. Hij lacht in de muziekvideo meer dan dit hele seizoen tot nu toe in zijn Mercedes, want het gaat met zijn F1-loopbaan de laatste jaren een tikje bergafwaarts.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Race in Spanje

Komend weekend is er weer een race. Dan staat de Grand Prix van Spanje op de agenda. Bekijk hieronder hoe het tijdschema in elkaar zit. Max Verstappen is momenteel de leider van het WK-klassement.

