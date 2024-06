Hilariteit als overijverige beveiliger steppende Lewis Hamilton om ID vraagt bij GP Canada

Hij mag dan al jaren het bekendste gezicht in de Formule 1 zijn, dat wil niet zeggen dat Lewis Hamilton zich vrij kan bewegen rond de Grand Prix van Canada. Ook als zevenvoudig wereldkampioen moet je af en toe even je toegangspasje laten zien.

Het Formule 1-circus is deze week neergestreken in Montreal en Hamilton verplaatste zich per step over het terrein. Eén van de beveiligers zag de Brit aankomen en deed wat hem verteld is te doen: iedereen die er langs wil, vragen om zijn identificatie. Zevenvoudig wereldkampioen of niet.

Het leverde hem een verbaasde blik van een omkijkende Hamilton op. De Brit was immers gewoon doorgereden en de beveiliger legde hem ook geen strobreed in de weg. Hamilton leek er de humor wel van in te kunnen zien. De fotograaf die ter plekke was, kon een glimlach in ieder geval niet onderdrukken, zo zien we op onderstaande beelden.

Nah, he's really asking Lewis for his pass. He can't be serious 😂😭😭!!



"POV: You're a 7-time world champion, and they ask for your credentials."#CanadianGP pic.twitter.com/Wv2sNKSc8N — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 7, 2024

Kwalificatie

Lewis Hamilton kwam er zaterdag tijdens de kwalificatie overigens niet aan te pas. Waar zijn Mercedes-ploeggenoot George Russell op wonderbaarlijke wijze pole greep, kwam de 39-jarige niet verder dan de zevende tijd.