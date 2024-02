Max Verstappen uit kritiek op Formule 1-kalender: 'Ik houd dit geen tien jaar vol'

Het eerste Formule 1-weekend van het nieuwe seizoen staat voor de deur. De coureurs spraken woensdag met de aanwezige pers over het aankomende weekend. Daarin was wereldkampioen Max Verstappen kritisch over de drukke agenda dit jaar.

Vorig jaar telde de kalender in de Formule 1 nog 'maar' 22 races. Dit jaar zijn er twee bijgekomen, waardoor het seizoen nu 24 weekenden telt. Verstappen is niet blij met deze ontwikkeling van de autoklasse. "Ik denk dat we ver over de grens zijn gegaan. Ik ben nog jong, maar ik houd dit niet nog tien jaar vol. Ik denk dat de sport kwaliteit boven kwantiteit moet plaatsen als het gaat om het stellen van prioriteiten."

Wellicht is het zelfs de reden dat Verstappen eerder stopt als coureur. "Dit schema is niet duurzaam. Ik hou van racen en ik doe het veel, ook buiten de Formule 1 om. Maar op een punt ga je de voorkeur geven aan vaker thuis zijn en je focussen op andere prioriteiten. Op dit moment gaat het nog, maar ik weet zeker dat het over een tijdje anders zal zijn voor mij. En als de mensen binnen de sport hun carrières gaan verkorten omdat ze te veel moeten racen, lijkt me dat zonde.”

Weer wereldkampioen

De eerste race is nog niet geweest, maar toch wordt de Nederlander nu al bijna gekroond tot wereldkampioen. Verstappen zelf loopt nog niet zo hard van stapel. "De tijd zal leren of we snel genoeg zijn om weer kampioen te worden. Ik denk dat het beter is om daar niet over na te denken. Het liefst sta ik 's ochtends op, ga ik racen en zie ik daarna wel wat de uitslag is."