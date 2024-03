Onrust of toch niet? Kritiek Jos Verstappen zorgt voor reactie Red Bull: 'Niets aan de hand'

Jos Verstappen heeft met zijn harde woorden richting Christian Horner voor onrust gezorgd bij Red Bull. Of toch niet? In ieder geval voelde de renstal van Max Verstappen zich geroepen om een reactie te geven waarin zo vaak 'niets aan de hand' werd gezegd dat je weet dat er iets aan de hand is.

Zo ontkende Red Bull bij de BBC in alle toonaarden dat er iets speelt binnen het Formule 1-team. Red Bull kreeg forse kritiek van Verstappen senior te verduren. Die sprak zich uit over de situatie rondom de van ongepast gedrag vrijgesproken teambaas Christian Horner.

Volgens de vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen "kan het niet doorgaan zoals het nu gaat en zal dat tot een ontploffing leiden", zei hij tegen onder meer De Telegraaf. Daarnaast haalde hij uit in de Daily Mail. "De spanning zal blijven zolang Horner in functie blijft. Het team dreigt dan uit elkaar te vallen." Ook zei Verstappen dat "Horner het slachtoffer speelt, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt".

'Team is een eenheid'

De woordvoerder van Red Bull zegt tegen de BBC dat er niets aan de hand is. "Het team is een eenheid en we zijn gefocust op racen." Red Bull wist de onrust even op de achtergrond te krijgen door de overtuigende overwinning van Max Verstappen in de Grand Prix van Bahrein. Met de tweede plaats van Sergio Pérez haalde het team de maximale score.

Moederbedrijf Red Bull had teambaas Horner woensdag na onafhankelijk onderzoek vrijgesproken van de beschuldigingen van ongepast gedrag. De zaak bleef echter doorsudderen nadat er een email was rondgestuurd met daarin screenshots van WhatsApp-gesprekken die Horner zou hebben gehad met de vrouw die een aanklacht tegen hem indiende.

Het is onduidelijk of die gesprekken echt zijn en wie ze heeft rondgestuurd. Jos Verstappen ontkende achter de e-mail te zitten. Horner zelf wilde er zelf niet op ingaan.

De Formule 1 gaat komende week gewoon weer verder, dan met de Grand Prix van Saudi-Arabië, die zaterdag 9 maart wordt gereden. De Horner-soap zal dan ook ongetwijfeld weer nieuwe wendingen krijgen.