Helmut Marko hint naar nog snellere auto voor Max Verstappen: 'Zorgwekkend voor de concurrentie'

Max Verstappen kende een erg fijn openingsweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander van Red Bull voerde gelijk de boventoon en niemand kon bij hem in de buurt komen. Slecht nieuws voor de andere teams, want de wagen wordt alleen maar sneller.

Red Bull-adviseur Helmut Marko ging in gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport en hintte daarbij naar een update die al snel gedaan kan worden. Dit zou het verschil tussen de teams alleen nog maar groter maken en slecht nieuws betekenen voor de fans die hoopten op een spannend kampioenschap.

'Max Verstappen, niet zover vooruit rijden, wacht gewoon even op de rest' Dat Max Verstappen de GP van Bahrein won, leek eigenlijk van tevoren al wel zeker. Maar de manier waarop de Nederlander dat deed, baart 'zorgen' voor de rest van het seizoen. Ook Tim Coronel vreest voor een saai seizoen en doet een oproep aan Verstappen: "Rijd niet zover vooruit, wacht gewoon even op de rest." Kijk de hele nabeschouwing met Coronel in deze video.

De Oostenrijke oud-coureur kreeg de vraag of er voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, de zevende race van het seizoen, al een update aan zat te komen. "Dat zullen we zien", lachte Marko. Verder verwacht hij dat de auto alleen nog maar sneller zal gaan. "We zitten nog in een fase waarin we leren over de nieuwe auto. Het feit dat we nu al zo'n succes kunnen vieren is zorgwekkend voor de concurrentie."

Overmacht

Tijdens de eerste Grand Prix van het jaar in Bahrein leek het tijdens de vrije trainingen en kwalificatie wellicht nog spannend te gaan worden, maar bij de race bleef daar niks meer van over. Verstappen eindigde op 22 seconden voor zijn teamgenoot Sergio Perez. Ferrari-coureur Carlos Sainz was de eerste die niet in een Red Bull over de finish kwam. Hij werd derde op 25 seconden.