Jos Verstappen keihard over Christian Horner: 'Slachtoffer? Hij veroorzaakt de problemen'

Jos Verstappen houdt zich niet in over Christian Horner. De vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen snapt niet dat de teambaas van zijn zoon 'het slachtoffer speelt'.

Dat zegt Verstappen senior in gesprek met Daily Mail: "Het team is in gevaar. Het kan zo niet doorgaan: de situatie zal ontploffen. Horner speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt."

Ondanks dat Horner is vrijgesproken van het grensoverschrijdend gedrag, denkt Verstappen senior dus niet dat de storm nu is gaan liggen. Omdat hij er nog zo fel op is, gingen er zelfs geruchten dat papa Verstappen een vinger in de pap had bij het lekken van screenshots.

Nadat Horner werd vrijgesproken, werden er door een anonieme bron namelijk screenshots gelekt. Daarin waren berichten tussen Horner en een werkneemster van Red Bull te lezen. Verstappen senior ontkent alles: "Dat slaat nergens op. Waarom zou ik dat doen, terwijl Max het hier zo goed doet?"

Geri Horner was niet blij

Na het lekken van de screenshots was ook Geri Horner, de vrouw van, niet zo blij. Haar man zou namelijk gezegd hebben dat er 'niks' aan de hand was, maar in de screenshots was toch wel enig geflirt te lezen. Omdat Horner vooraf tegen de Spice Girl had gezegd dat er niks boeiends in de gesprekken stond, was Geri na het lezen van de screenshots pissig.

Ook dat lijkt nu opgelost, want het stel werd samen gespot bij de Grand Prix van Bahrein. Op beeld was een kusje en een ietwat onhandige knuffel te zien. Volgens bronnen in de F1-paddock lijkt Geri weer 'supporter' van haar man te zijn na een goede uitleg over de situatie.

Grand Prix van Bahrein

Ondertussen, ook niet onbelangrijk, won Verstappen zaterdag de Grand Prix in Bahrein. Komende zaterdag staat de tweede race van het seizoen op het programma, in Saoedi-Arabië.

