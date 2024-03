Supersnelle Max Verstappen in baanrecord naar pole position voor Grand Prix Saoedi-Arabië

Max Verstappen heeft voor de eerste keer in zijn carrière pole gepakt bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op het Jeddah Corniche Circuit noteerde de vliegensvlugge Verstappen een baanrecord: 1:27,472. Achter hem eindigden Charles Leclerc, Sergio Pérez en Fernando Alonso. De debuterende Oliver Bearman werd elfde.

Bearman kwam de eerste kwalificatieronde wel door. De achttienjarige Engelsman verving de zieke Carlos Sainz bij Ferrari. Bearman kwam uiteindelijk net te kort om door te dringen naar de laatste kwalificatiesessie. Hij start zondag vanaf P11.

Zhou komt een seconde te kort

Guanyu Zhou was een van de uitvallers in Q1. De Chinees raakte in VT3 de controle over zijn Kick Sauber kwijt en liet wat groene sporen achter in de boarding. Zijn monteurs verrichten vervolgens berenwerk en kregen de bolide bijna op tijd klaar voor de kwalificatie. Zhou kwam echter net een paar seconden te kort om een tijd te noteren; hij passeerde de finish net nadat de geblokte vlag wapperde. Verder sneuvelden zijn teamgenoot Valtteri Bottas, beide Alpines en Logan Sargeant.

Nerveuze papa Bearman

De tweede kwalificatiesessie bestond uit twee delen. Dat kwam doordat de Haas van Nico Hülkenberg het begaf en hij stil stond op een gevaarlijk punt. Een rode vlag dus. Daarna waren alle ogen gericht op Bearman. Iedereen was benieuwd of de jonge Brit zich kon kwalificeren voor Q3.

In de paddock keek een nerveuze David Bearman toe hoe zijn zoon het er vanaf bracht. Zijn zoon flirtte een paar keer met de muren en dat vond papa maar spannend - en terecht. Bearman kwam uiteindelijk +0,036 te kort voor P10, Lewis Hamilton was nipt sneller. Alex Albon, Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo vlogen er verder uit naast Bearman en Hülkenberg.

Pole Verstappen

Verstappen zette zijn snelste tijd neer in de eerste run van Q3. Daar beet de concurrentie zich uiteindelijk stuk op. Leclerc, Pérez en Alonso kwamen totaal niet in de buurt. Verstappen scheurde het oude baanrecord van Lewis Hamilton uit de boeken. Hamilton noteerde in 2021 een rondje van 1:27,511.