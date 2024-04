Max Verstappen over barre omstandigheden in China: 'Het voelde alsof ik op ijs reed'

Max Verstappen waarschuwde er al voor dat de Grand Prix van China een speciale zou worden. En al op dag 1 was er spektakel, met na de eerste vrije training die kwalificatie voor de sprintrace. Daarin regende het en glibberde Verstappen zijn RB20 naar P4.

In het laatste deel van de kwalificatie begon het te hozen op het Shanghai International Circuit. "Het was ongelooflijk glad", blikte Verstappen terug op zijn eigen website. Dat was ook te zien aan de coureur van Red Bull. Verstappen leek op weg naar een snelle tijd, maar miste de laatste bocht. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan een vierde tijd.

GP China | Max Verstappen komt er niet aan te pas in kletsnatte sprintkwalificatie, chaos in Shanghai Op een kletsnat én spekglad circuit in Shanghai heeft Lando Norris de macht gegrepen. De Brit van McClaren bleef tijdens de onstuimige kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag Lewis Hamilton en Fernando Alonso voor. Max Verstappen moest het doen met de vierde tijd. In China wordt de eerste sprintrace van het seizoen gereden.

De Nederlander had naar eigen zeggen moeite om temperatuur in zijn banden te krijgen. "Het was lastig om de auto op de baan te houden. Het voelde alsof ik op ijs reed. Ik denk dat het daarom terecht is waar we staan in deze kwalificatie. Het werkte voor mij niet in de natte omstandigheden. Ik denk wel dat we in het droog erg goed zijn, dus daar ben ik blij mee."

Sprintrace

F1-liefhebbers die de sprintrace op zaterdag willen zien, moeten vroeg de wekker zetten. Om 05:00 uur gaan Verstappen en co. van start. Verstappen ziet kansen. "Het is niet ideaal om hier aan de binnenkant te starten, want er ligt een stuk minder grip. We moeten een zo'n goed mogelijke start hebben en daarna wordt het een lange stint op één set banden in de sprint. Dat gaat het erg interessant maken."

Formule 1 | GP China 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie De Grand Prix van China keert voor het eerst sinds 2019 terug in de Formule 1. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie in 2020 en de naweeën daarvan moest China het tot dit jaar zonder GP doen. Lees hier alles over het circuit en het programma met de eerste sprintrace van het seizoen.

Na de sprintrace volgt de kwalificatie voor de race op zondag. De hoofdrace begint zondagochtend om 09:00 uur.