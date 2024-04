GP China | Max Verstappen komt er niet aan te pas in kletsnatte sprintkwalificatie, chaos in Shanghai

Op een kletsnat én spekglad circuit in Shanghai heeft Lando Norris de macht gegrepen. De Brit van McClaren bleef tijdens de onstuimige kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag Lewis Hamilton en Fernando Alonso voor. Max Verstappen moest het doen met de vierde tijd. In China wordt de eerste sprintrace van het seizoen gereden.

De eerste grote verrassing vond plaats in SQ2. George Russell kwam er in zijn Mercedes niet aan te pas en moet zaterdag vanaf plek elf vertrekken. Waar Verstappen in SQ1 zijn Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez nog voor zich moest dulden, was de Nederlandse wereldkampioen in Q2 de snelste. Het publiek in China was vooral blij dat thuisrijder Zhou Guanyu door mocht naar SQ3.

De kletsnatte omstandigheden zaten Charles Leclerc flink dwars tijdens het laatste deel van de sprintkwalificatie. Terwijl het steeds harder begon te regenen kon de Ferrari-coureur zijn wagen niet op de baan houden. Hij spinde en kwam in de banden te staan. Wonder boven wonder kon hij zijn weg weer vervolgen.

Max Verstappen

Formule 1 | GP China 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie De Grand Prix van China keert voor het eerst sinds 2019 terug in de Formule 1. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie in 2020 en de naweeën daarvan moest China het tot dit jaar zonder GP doen. Lees hier alles over het circuit en het programma met de eerste sprintrace van het seizoen.

Ook Verstappen had het niet makkelijk. Zijn eerste tijd werd afgepakt vanwege het overschrijden van de tracklimits. Bij zijn tweede poging was hij razendsnel, maar ging het mis in de laatste bocht. Een uitstapje in het grind betekende de vierde tijd. En ook die werd afgepakt vanwege de tracklimits. Uiteindelijk zette de wereldkampioen de vierde tijd neer. Hij liet over de boordradio weten weinig grip te hebben.

Ontknoping

Norris was de snelste, maar zijn tijd werd in eerste instantie geschrapt. Hamilton leek dus pole te pakken, maar de wedstrijdleiding bedacht zich en plotseling stond Norris toch weer op de eerste plaats. "In de eerste twee ronden had ik wat last van de Ferrari's, maar in mijn derde poging was ik gelukkig snel genoeg", aldus de Brit. "Het is jammer dat het niet de echte kwalificatie is, maar ik ben er blij mee."

Formule 1 | Lando Norris krijgt zijn tijd terug en is tóch te snelste in China Lando Norris, of toch Lewis Hamilton, nee Lando Norris! In zijn McLaren zette hij de snelste tijd neer tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Max Verstappen moest het doen met de vierde tijd.

Vrije Training

De vrije training van vrijdagmorgen verliep tumultueus. Met name een spontaan brandje langs het circuit zorgde voor het nodige oponthoud. Het was verrassend genoeg Lance Stroll in zij Aston Martin die de snelste tijd neerzette. Voor Oscar Piastri (McLaren) en Max Verstappen. Ook tijdens de kwalificatie ontstond er weer brand op dezelfde plek. De regen maakte daar snel een einde aan.

GP China | Bizarre branden zitten F1-coureurs opnieuw dwars op eerste dag: 'Ik zie weer vuur in bocht vijf' Een brand net naast het circuit heeft tijdens de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van China voor een bijzondere rode vlag gezorgd. Na een kwartiertje vloog er plots een stukje gras naast het circuit in brand. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace ging het vervolgens weer mis.

Grand Prix in Shanghai 2019

Voor het eerst sinds 2019 wordt er weer een Grand Prix in Shanghai gereden. In dat jaar troefde Lewis Hamilton zijn toenmalige Mercedes-teamgenoot Valterri Bottas af in de strijd om de zege. Max Verstappen eindigde als vierde. Pierre Gasly, toen ook Red Bull, werd zesde.