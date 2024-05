Nederlandse handbalsters verliezen een icoon: keepster Tess Lieder (30) stopt als international

Groot nieuws uit de Nederlandse handbalwereld. Keepster Tess Lieder (30) stopt per direct als international. Met Lieder in het doel won Nederland in 2019 het WK handbal.

Lieder debuteerde in 2012 voor de Nederlandse ploeg. Na 152 interlands heeft ze besloten dat het genoeg is geweest. "Na het WK van december brandt het vuur niet meer zoals het altijd heeft gedaan", laat ze weten in een persbericht. "Alles afwegende heb ik de moeilijke beslissing genomen om dit hoofdstuk definitief te sluiten door een punt achter mijn interlandcarrière te zetten."

De keepster stopt niet helemaal met handbal. Ze heeft namelijk nog een contract bij het Duitse BVB Dortmund en staat daar ook volgend jaar nog in het doel. Lieder is blij dat ze de knoop heeft doorgehakt. "Er komt meer tijd en ruimte voor mijn gezin en andere ambities die ik nastreef."

Historische wereldtitel in 2019

Het hoogtepunt van Lieders interlandloopbaan is zonder twijfel het gewonnen WK in 2019. In de allerlaatste seconde werd Spanje verslagen en won Nederland voor het eerst in de handbalgeschiedenis het wereldkampioenschap. Lieder speelde een grote rol in de finale. Ze bracht bij een gelijke stand in de slotfase redding en werd bij het uitverdedigen gehinderd, waardoor Nederland een strafworp kreeg. Die werd benut, waardoor de wereldtitel naar Nederland ging.

Boegbeeld Tess Lieder-Wester gepasseerd bij handbalsters Oranje Een bekend gezicht ontbreekt tijdens de EK-kwalificatie van de Nederlandse handbalsters. Bondscoach Per Johansson heeft Tess Lieder-Wester buiten de selectie gelaten.

In 2015 bereikten Lieder en Oranje ook de finale, waar verloren werd van Noorwegen. Een jaar later waren zij op het EK ook te sterk voor Nederland.

Gepasseerd

In februari van dit jaar werd Lieder gepasseerd door bondscoach Per Johansson voor de EK-kwalificatiereeks. Ook op het afgelopen WK moest ze genoegen nemen als derde keepster. Een rol op de Olympische Spelen in Parijs leek dus uitgesloten voor Lieder.

Getrouwd met Mart Lieder

De keepster was voorheen bekend als Tess Wester, maar trouwde in 2022 met profvoetballer Mart Lieder. Zij hebben sinds 2017 een relatie. In november 2022 werd Lieder moeder. Begin 2023 maakte ze, een paar maanden na de bevalling, haar rentree in Oranje.