Max Verstappen zoekt verklaring voor achterstand in vrije trainingen: 'Misschien is dat het'

De eerste twee vrije trainingen verliepen misschien niet helemaal zoals verwacht voor Max Verstappen in Bahrein, met twee keer een zesde plaats, maar dat betekent niet dat de Nederlander van Red Bull zich zorgen maakt. Volgens hem zit er nog veel meer in het vat bij zijn wagen.

Tijdens de vrije trainingen op donderdag was er veel geklaag vanuit de cockpit van Verstappen te horen. Zo ging er van alles mis bij het schakelen en waaide er veel wind zijn helm in. En door die zesde plekken leek het alsof er van alles misging bij Red Bull, maar zo erg is het niet, zegt de drievoudig wereldkampioen zelf.

Verstappen vond het niet al te slecht

"Ik denk dat het niet al te slecht was", zei Verstappen na afloop. "Het is gewoon zo dat het erg dicht bij elkaar zit. Misschien hebben sommige teams hun motor al wat opgeschroefd wat betreft de topsnelheid. Maar we moeten ons gewoon op onszelf focussen en ik denk dat er vandaag wat kleine balansproblemen aan de voor- of achterkant waren." Tekst loopt door.

"We moeten gewoon de goede afstelling vinden, zeker hier met het ruige asfalt. Als je die eenmaal hebt, zal je tijd winnen en dat is waar we ons op gaan proberen te focussen voor morgen", aldus de coureur van Red Bull.

Motoren opgeschroefd?

Hij denkt dus dat sommige teams hun motor een beetje hebben opgeschroefd. "Ik zeg niet dat iedereen dat heeft gedaan, maar een aantal wel", zegt hij daarover. "Ik maak mij bijvoorbeeld niet veel zorgen over het gat naar P1, maar ik denk dat het dicht bij elkaar zal zitten in de kwalificatie. Dat is erg leuk. Met de long run was ik iets blijer, maar nogmaals, het zijn kleine dingen die we beter kunnen doen."