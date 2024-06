Mercedes-teambaas Toto Wolff is kwaad over 'onthulling' van sabotage Lewis Hamilton: 'Zoek een psychiater'

F1-renstal Mercedes stapt naar de politie vanwege een e-mail waarin de schrijver beredeneert dat coureur Lewis Hamilton met opzet slecht wordt behandeld. Mercedes ontkent de aantijgingen. 'Wat ik tegen de idioten wil zeggen die dit sturen: zoek een psychiater.'

Maandag kregen journalisten en andere F1-insiders de email toegestuurd. Daarin wordt gepoogd te onthullen dat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wordt gesaboteerd door zijn eigen werkgever, bijvoorbeeld met een matige racestrategie of fnuikende bandenstrategie.

Ook meent de auteur dat Mercedes-teambaas Toto Wolff niet meer praat met Hamilton en voorkomt adt de Brit evevneel informatie krijgt als teamgenoot George Russell.

Psychiater

De afzender claimt te werken bij Mercedes. Wolff ontkent dat. "We weten dat deze mail sowieso niet van een van ons komt", zei Wolff, die in Spanje is vanwege de Grand Prix aldaar op zondag.

"Dit gedrag online moet heel snel stoppen. Iedereen denkt zich achter een laptop of telefoontje maar te kunnen verstoppen achter een vals adres of een net Instagram-account. Maar kom maar eens naar ons toe met je beschuldigingen. Spreek ze uit, durf naar buiten te komen, in plaats van ons op deze manier zwart te maken."

Ferrari

Dit is het laatste seizoen van Hamilton bij Mercedes. In 2025 krijgt hij een stoeltje bij Ferrari. Dat speelt volgens Wolff geen rol bij zijn benadering van de racer. "We zijn vrienden, vertrouwen elkaar. En tegen al die gekken en idioten die anders beweren, wil ik graag zeggen: zoek een psychiater."

Fred Vasseur, teambaas van Ferrari, steunt de zienswijze van Wolff. "Een onderneming met 1500 werknemers, die dag en nacht werken, gaat echt niet een van zijn auto's met opzet beschadigen", zei hij volgens The Race. "Dat is totaal irrationeel. Niemand in de paddock doet zoiets."

Grand Prix van Spanje

