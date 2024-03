Red Bull zoekt duidelijkheid voor remprobleem Max Verstappen: 'Denk dat-ie deze race ook gewonnen zou hebben'

Red Bull Racing is nog steeds hard op zoek naar duidelijk voor het remprobleem van Max Verstappen. De Nederlander moest vrij snel opgeven bij de Grand Prix van Australië, omdat zijn rem in de fik vloog.

Verstappen voelde al snel aan dat de rechterrem niet meer afkoelde. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, legt uit op welk moment het probleem ontstond. Tegen Motorsport.com zegt hij: "We weten wat er gebeurd is, maar we weten nog niet waarom het is gebeurd. De rem bleef tijdens de eerste ronde hangen. Max verloor de auto bijna in een van de bochten. En kort daarna zat de rem compleet vast."

Balen voor Verstappen, want de Nederlander reed zijn Red Bull op zaterdag nog naar pole position. Op zondag had hij ook geen moeite met het volgen van Carlos Sainz in de Ferrari, ondanks de remproblemen.

Marko zei daarover: "Ik heb met Max gesproken en hij zei dat hij zich verder geen zorgen maakte over de auto. Zelfs met het remprobleem kon hij Sainz nog makkelijk volgen. Maar laten we het positief bekijken: de vraag die we steeds gesteld kregen of we alle races kunnen winnen, die behoort nu tot het verleden."

WK-stand F1

Door het uitvallen van Verstappen bij de derde race, kwamen Charles Leclerc en Sainz van Ferrari weer wat dichterbij in de WK-stand. Leclerc staat nu nog op vier punten van Verstappen. De drievoudig wereldkampioen won de eerste twee races van het seizoen.

Volgende week zondag staat de Grand Prix van Japan op het programma, waar Verstappen traditioneel gezien sterk is.