WK-stand Formule 1 na Grand Prix van Australië: spanning terug na uitvalbeurt Max Verstappen

Max Verstappen heeft onbedoeld de spanning in de WK-stand in de Formule 1 terug gebracht. De Nederlander won de eerste twee races, maar viel tijdens de derde race in Australië uit. Geen punten en dus kon de concurrentie aansluiten bij de regerend wereldkampioen. Dit is de nieuwe stand bij de coureurs in de WK-stand.

Het leek na de één-tweetjes van Red Bull in Bahrein en Saoedi-Arabië een eentonig seizoen te worden in de Formule 1. Maar na de GP van Australië, de derde race van 2024, is de spanning in ieder geval weer even terug. Max Verstappen viel uit, net als Lewis Hamilton. Carlos Sainz en Charles Leclerc maakten er een een-tweetje voor Ferrari van. Verstappen is nog wel de leider in het klassement, al scheelt het niet veel.

Carlos Sainz maakt dankbaar gebruik van uitvalbeurt Max Verstappen en wint in Australië Niet Max Verstappen, maar Carlos Sainz heeft zondagochtend (Nederlandse tijd) de GP van Australië gewonnen. De Spanjaard van Ferrari ging in de tweede ronde voorbij aan de Nederlander van Red Bull en reed onbedreigd naar de zege in Melbourne, zeker nadat Verstappen al snel uitviel.

Door de uitvalbeurten van Verstappen en Hamilton en de crash in de laatste ronde van George Russell, konden een aantal coureurs hun eerste punten pakken. Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda zijn nu van 'de nul' af.

WK-stand Formule 1 na Grand Prix van Australië