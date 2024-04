'Rentree Sebastian Vettel zou pure armoede zijn': Formule 1 snakt naar nieuwe persoonlijkheden

Het gaat de laatste weken steeds meer over een rentree van Sebastian Vettel in de Formule 1. In 2025 komen er mogelijk wat stoeltjes vrij en de Duitser zegt ook niet op voorhand 'nee' tegen een terugkeer in F1. Niet iedereen vindt dat overigens een goed idee.

"Pure armoede", zo omschrijft F1-watcher Arjan Schouten het in zijn AD-column. "Mijmeren over hoe mooi iets ooit was, doe je maar in het bejaardenhuis."

Daarmee is de toon gezet. Schouten is wel van mening dat de Formule 1 momenteel persoonlijkheden mist. Hij somt enkel Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso op. Volgend seizoen komt er een plek vrij bij Mercedes naast George Russell (omdat Hamilton naar Ferrari gaat) en de Brit zou al hebben geopperd blij te zijn als Vettel zijn teamgenoot wordt. Schouten snapt dat niet: "Russell kan zelf best wat meer persoonlijkheid gebruiken."

Op zoek naar nieuwe talenten

Schouten kijkt liever vooruit, naar de sterrenrijders van morgen. Hij noemt Theó Pourchaire, Liam Lawson, Kimi Antonelli en Oliver Bearman als de talenten die hij graag in de Formule 1 zou zien, in plaats van de 36-jarige Vettel. "Gooi ze maar in het diepe, laat ze fouten maken en op de teentjes staan van vedettes. Precies zoals Vettel mocht doen op zijn 19de." Met nieuwe rijders zouden er nieuwe rivaliteiten en persoonlijkheden kunnen ontstaan.

Schouten sluit af: "Natuurlijk heeft zijn rentree commerciële waarde, maar is een meervoudig wereldkampioen ooit beter geworden van een comeback? Schumi niet, Alonso niet, hooguit Niki Lauda. Laat dat een les zijn, klaar is klaar."