Samenvatting Formule 1: Max Verstappen wint ondanks twee Safety Cars in China

Max Verstappen heeft zondagmiddag de Grand Prix van China gewonnen. Waar Sergio Pérez moeite had in Shanghai en Lando Norris niet bij kon houden, daar was Verstappen - in dezelfde auto als Pérez - veel sneller dan de rest.

Verstappen kwam goed van de streep in China en reed meteen weg bij de rest. Alleen een technisch probleem of een Safety Car kon nog roet in het eten gooien. Die Safety Car kwam wel - twee keer zelfs - maar het deerde de Nederlander niet. Het schopte hooguit de plekken onder hem wat door elkaar.

Pérez reed voor de Safety Cars namelijk op de tweede plek en moest daarna zichzelf terugknokken vanaf P4. Dat lukte niet: hij ging alleen Charles Leclerc van Ferrari voorbij, maar McLaren-coureur Lando Norris behield de tweede plek.

WK-stand na de Grand Prix van China

Verstappen kende een uitstekend weekend in China. Op zaterdag won hij de sprintrace en pakte hij acht punten, op zondag voegde hij daar nog 25 punten aan toe. Het was niet de perfecte score, want Fernando Alonso pakte het extra puntje voor de snelste raceronde.

De WK-stand bleef overigens precies hetzelfde qua volgorde. Norris kwam met zijn tweede plek in China wel een stuk dichter bij de top vier. George Russell klopt nu nadrukkelijk op de deur bij Oscar Piastri: het verschil tussen de nummer zes en zeven is vijf punten.

Guanyu Zhou in tranen na thuisrace

Als extraatje delen we graag de beelden van Guanyu Zhou. De Formule 1-coureur reed voor het eerst in China, omdat de coronaregels daar jarenlang heel streng waren (en er dus niet werd geracet). Zhou komt uit China en was blijf nu eindelijk voor zijn eigen publiek te rijden. Na de Grand Prix was hij dan ook in tranen.