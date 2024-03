'Toto Wolff niet met Mercedes mee naar Grand Prix van Japan'

Toto Wolff is er over twee weken niet bij als de Grand Prix van Japan op de planning staat. De 52-jarige teambaas van Mercedes volgt de race vanaf thuis in Monaco en geeft de teamorders door aan zijn collega's op Suzuka.

Wolff en Mercedes zijn het seizen niet goed begonnen. Zondag in Australië stond er DNF achter de naam van zowel Lewis Hamilton als George Russell. In de twee races daarvoor kwam Mercedes flink te kort om mee te doen om de podiumplekken. "Het is een hele moeilijke periode voor ons", zei Wolff daarover in Melbourne.

Toch heeft de absentie van Wolff in Japan niets te maken met de beroerde seizoensstart. Volgens Daily Mail heeft de Oostenrijker besloten om minder te willen vliegen - en dat is best lastig, aangezien het complete F1-circus de hele wereld rondreist. Wolffs keuze om niet naar Suzuka te gaan stond voor het seizoen al vast. In 2023 zei hij tijdens een interview al dat hij de komende jaren zijn aanwezigheid op het circuit wil terug schroeven.

Wie neemt het over?

Doordat Wolff er niet bij is, nemen Bradley Lord en James D'Ambrosio naar alle waarschijnlijkheid zijn taken over. Dat gebeurde vorig jaar ook tijdens de Grands Prix van Japan en Qatar, toen Wolff er vanwege een knieoperatie niet bij was.