Toto Wolff snapt twijfels over zijn positie na rampzalige race: 'Wil mezelf op mijn neus slaan'

De Grand Prix van Australië eindigde niet alleen voor Max Verstappen in een domper. Ook bij Mercedes waren de druiven zuur en niet zo'n beetje ook. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell vielen allebei uit en dus werd het een puntloos weekend. Teambaas Toto Wolff was dan ook zwaar teleurgesteld na afloop.

"Het is een hele moeilijke periode voor ons", zei Wolff na de race in Melbourne tegen de media, waaronder Motorsport.com. Hamilton viel al vroeg uit door een motorprobleem en Russell crashte twee rondes voor het einde door een merkwaardige actie van Fernando Alonso. De Oostenrijke teambaas heeft het moeilijk om de moed erin te houden: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik optimistisch ben over de situatie waarin we ons bevinden."

Wolff keek met jaloezie naar het één-tweetje voor Ferrari, dat het vorig jaar in Melbourne nog heel lastig had: "Vorig jaar viel Leclerc uit en pakte Sainz door een straf niet eens punten. Nu eindigen ze veertig seconden voor ons. Als je er zo naar kijkt dan wil ik mezelf op mijn neus slaan." Toch haalt hij er een klein beetje hoop uit: "Het laat ook zien hoe snel je het kunt omdraaien als je wel de goede dingen doet." Tekst gaat verder onder de video.

Twijfels over toekomst

Wolff is sinds 2013 teambaas bij Mercedes en stond aan het roer toen het team tussen 2014 en 2021 liefst acht jaar op rij de constructeurstitel wist te winnen. Mercedes eindigde de afgelopen jaren als derde en tweede, maar staat na de dramatische start van het seizoen zelfs op de vierde plaats. Het team hoopte dit jaar weer te gaan strijden om zeges, maar het lijkt erop dat het alleen maar slechter gaat. Wolff snapt dus ook dat er twijfels zijn of hij nog wel de juist man is.

"Ik denk dat het een terechte vraag is", zegt de Oostenrijker. Toch ziet hij het op dit moment niet als de oplossing: "Op dit moment is het niet het beste om te doen. Elke dag kijk ik in de spiegel naar de dingen die ik gedaan heb. Als belangrijke persoon in de organisatie moet ik er zeker van zijn dat ik een positieve bijdrage lever. Als iemand betere ideeën heeft dan hoor ik het graag, want ik wil alleen maar dat het team beter gaat presteren." Tekst gaat verder onder de video.

Verstappen

De tegenvallende resultaten zullen het een stukje moeilijker maken om Verstappen, die in Australië ook uitviel, naar het team van Wolff te lokken. Er komt volgend jaar een stoeltje vrij door het vertrek van Hamilton naar Ferrari en de Oostenrijkse teambaas heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de Nederlander graag naar zijn team zou zien komen om de zevenvoudig wereldkampioen op te volgen.

Dramatische start

Na drie races is de vijfde plaats van Russell in Bahrein het beste resultaat voor Mercedes. De Brit scoorde tot nu toe achttien punten en teamgenoot Hamilton pakte er slechts acht. In de constructeursstand staat het team al heel ver achter op Red Bull en Ferrari. Ook McLaren staat op een ruime voorsprong. Voorlopig lijkt het erop dat Mercedes zal moeten strijden met Aston Martin om de vierde plaats.