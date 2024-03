Uitgevallen Max Verstappen krijgt een 1 van de buitenlandse pers: 'Het onmogelijke is gebeurd'

Max Verstappen had een teleurstellende Grand Prix van Australië. Door problemen met zijn remmen viel hij al na enkele rondes uit. Daarmee kwam er een einde aan zijn reeks van negen overwinningen op rij in de Formule 1. In het buitenland konden ze hun ogen niet geloven.

Het Spaanse MARCA schrijft: ¡Lo imposible, Verstappen fundido! Oftewel: het onmogelijke is gebeurd, Verstappen is gesmolten. In Spanje waren ze natuurlijk dolblij met de winst van Carlos Sainz en ze hadden dan ook enorm genoten van de Ferrari-coureur. "Hij maakte een geweldige inhaalactie bij Verstappen, iets dat we dit jaar nog niet hadden gezien."

De krant was niet zuinig met de superlatieven, ook niet voor Verstappen: "De man met de blindedarmontsteking deelde daarmee een tik uit aan het monster". Met die laatste benaming doelen ze op de Nederlander, die negentien van de laatste twintig races had gewonnen, maar nu uitviel. "De remmen ontploften als een boze stier", knipoogde MARCA naar de naam van Red Bull. Bekijk hieronder het moment dat Verstappen uitviel.

Rapportcijfers: een 1 en een 9

Ook in Engeland was de uitvalbeurt van Verstappen in het oog gesprongen. "Drama down under", schreef The Sun. The Daily Mail deelt na elke race cijfers uit en kwam met een opmerkelijke beoordeling voor Verstappen: een 1. "Hij kon er niets aan doen, maar het had niet slechter kunnen gaan voor de leider in de WK-stand."

In Italië lag natuurlijk vooral de nadruk op het feit dat Ferrari de race wist te winnen en Verstappen zijn winstreeks in rook zag opgaan. Ook zij deelden rapportcijfers uit en hier kwam de drievoudig wereldkampioen er een stuk beter uit: hij kreeg een 9. "Hij heeft niet gewonnen, maar zonder de problemen had hij dat wel gekund. Hij liet in de kwalificatie iedereen versteld staan en heeft gedaan wat hij kon doen."

Balende Max Verstappen wijst aan waar het fout ging in Australië: 'Al vanaf de start' Max Verstappen verscheen bij Viaplay al vrij snel voor de camera om tekst en uitleg te geven over zijn vroege uitvalbeurt bij de Grand Prix van Australië. "Ik denk dat er al iets fout is gegaan bij de start. Ik kon meteen zien dat een van de remmen niet meer afkoelde. Die temperatuur liep alleen maar op."

'Door het lint'

In Duitsland kwamen ze nog even terug op het moment dat Verstappen het aan de stok leek te krijgen met zijn engineer toen hij uit de auto stapte. "Verstappen gaat door het lint", schreef BILD. Er was wat onenigheid aangezien het team een pitstop wilde maken, terwijl de auto in brand stond.

Voor de Nederlander was duidelijk dat zijn race voorbij was en daarover had hij een korte discussie. Teambaas Christian Horner liet weten dat Verstappen het netjes hield.