Max Verstappen jinxt Grand Prix Australië: 'Betrouwbaarheid een van onze sterkste punten'

Het was niet de race waar Max Verstappen op gehoopt had. De Nederlandse wereldkampioen bij de Formule 1 viel al vroeg uit tijdens de Grand Prix van Australië. Daarmee kwam een jinx van eerder het weekend helaas voor hem toch uit.

Voorafgaand aan het race weekend in Melbourne sprak Verstappen met Viaplay. Het was, tot voor kort, twee jaar geleden dat Verstappen voor het laatst niet finishte.

Brand in de Red Bull: Max Verstappen valt al vroeg uit tijdens GP Australië De GP van Australië duurde maar heel kort voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing vertrok nog wel van pole position, maar binnen vier rondjes moest hij zijn auto met enige nood in de pitstraat parkeren. Er zat brand in zijn auto.

Jinx

Het medium sprak met de wereldkampioen over de betrouwbaarheid van de auto, die het dus dit weekend begaf. "Ik wil het nu natuurlijk niet jinxen, maar tot nu toe is wel gebleken dat dat een van de sterke punten is van ons team", zo voorspelde Verstappen op ongelukkige wijze zijn pech.

WK-stand

Door het uitvallen van Verstappen komen de coureurs van met name Ferrari ineens weer dicht in de buurt bij de Nederlander in de WK-stand. Charles Leclerc werd tweede in Australië en krijgt daardoor negentien punten bijgeschreven. Verstappen staat nog altijd bovenaan, maar de Monegask nadert hem tot op vier punten. Sergio Pérez staat derde met 46 punten.

Over twee weken staat een nieuw race weekend op het programma. Het paddock reist af naar Japan voor de race op Suzuka.