'Hij had echt heftige momenten': teambaas Christian Horner over uitvallen Max Verstappen

Red Bull-teambaas Christian Horner baalde flink in Melbourne, waar Max Verstappen al voortijdig de race moest beëindigen en Sergio Perez niet verder kwam dan een vijfde plek. "We zijn teleurgesteld dat hier de eerste uitvalbeurt van Max Verstappen in meer dan twee jaar moest plaatsvinden."

Horner vervolgde: "Hij had echt een paar heftige momenten in die rondjes die hij op de baan reed", legde de Brit uit. "Het was alsof hij de handrem moest gebruiken om te kunnen remmen." Na vier ronden was het einde verhaal voor drievoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Verstappen zelf reageerde bij Viaplay dat hij al bij de start voelde dat er iets mis was. Nadat hij ingehaald werd door uiteindelijke racewinnaar Carlos Sainz, brak zijn auto telkens uit. Bij de opwarmronde was er, door de 'koude' temperaturen nog niet zoveel aan de hand, maar toen het echte racen begon, was het al snel afgelopen. "Een van de remmen koelde maar niet af", zei de Nederlander.

Teleurstellende race Perez

Sergio Perez moest vervolgens bij Red Bull de schade beperken na de vroege uitvalbeurt van Verstappen. De Mexicaan stelde daarin zichzelf en het team teleur. Hij eindigde in Melbourne op een vijfde plek.

Na afloop sprak Perez zelf van een moeizame race. Horner kon beter verklaren waarom Perez zo'n teleurstellende race reed. "Perez had wat schade aan de vloer, daardoor verloor hij veel downforce. We balen van 'maar' P5 hier."

Felicitaties voor Sainz

Een teleurgestelde Horner wilde verder nog wel z'n complimenten overbrengen aan Sainz, die vroeger ook voor de Red Bull-familie reed. "Echt knap van hem dat hij hier wint, zeker na die operatie aan zijn blindedarm", zei Horner. "De felicitaties zijn voor hem."