Balende Max Verstappen wijst aan waar het fout ging in Australië: 'Al vanaf de start'

Max Verstappen is zondagochtend al na vier rondjes uitgevallen tijdens de GP van Australië. De Nederlander van Red Bull Racing parkeerde met een brandende rem zijn auto in de pits en moest de jacht op een zege staken.

Dus stond Verstappen veel eerder dan normaal bij Viaplay om zijn interview te geven. Hij hoefde maar de start en vier rondjes te analyseren en wist ook meteen waar zijn uitvalbeurt aan te wijten was. "Ik denk dat er al iets fout is gegaan bij de start. Ik kon meteen zien dat een van de remmen niet meer afkoelde. Die temperatuur liep alleen maar op", zei Verstappen.

Brand in de Red Bull | Max Verstappen valt al na vier rondjes uit tijdens GP van Australië De GP van Australië duurde maar heel kort voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing ging nog van pole position van start, maar binnen vier rondjes moest hij zijn auto met enige nood in de pitstraat parkeren. Er zat brand in zijn auto.

In de opwarmronde en de eerste échte ronde voelde Verstappen het nog niet zozeer. "Toen waren de remmen natuurlijk nog relatief koel en ging het nog wel. Maar al na één ronde voelde ik de auto onder me weg breken."

Carlos Sainz ging hem in de tweede ronde op kracht al voorbij en werd de nieuwe leider van de race. Verstappen had daarna de kans om de Ferrari-coureur weer in te halen, maar hij voelde de auto steeds slechter reageren. "Het werd al meteen duidelijk dat er wat mis was. We weten nu nog niet wat er precies mis is."

'Wel balen'

Verstappen baalde wel van zijn uitvalsbeurt. Het was namelijk al 43 races geleden dat de Nederlander niet finishte. "Het is wel balen dit, want we voelden wel dat we konden winnen hier. Maar dit kan altijd gebeuren. Het blijft een mechanische sport. We gaan analyseren waar er iets mis is gegaan."