Wie wordt Max Verstappens collega? Christian Horner: 'Wel zestien coureurs hebben interesse in Red Bull-stoeltje'

Wie is in 2025 de collega van Max Verstappen bij F1-team Red Bull? Het contract van Sergio Perez loopt na het seizoen 2024 af. De Mexicaan is 34 jaar, dus misschien is het tijd voor vers bloed bij het team.

Volgens teambaas Christian Horner ligt Perez op pole position wat betreft het bemachtigen van het felbegeerde stuurtje. Maar er is concurrentie, geeft hij toe, en Red Bull staat ook open voor die andere kandidaten. "Er zijn wel 16 coureurs die interesse hebben getoond", zei Horner volgens MotorSportWeek. "We hebben een geweldige auto", aldus Horner. "We hebben nog een plekje voor 2025. Er zijn zo ongeveer zestien coureurs die vurig hopen dat ze volgend jaar achter het stuur mogen kruipen. Maar Checo heeft pole."

Red Bull

Verstappens eerdere teamgenoten bij Red Bull waren Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alex Albon. Zij hadden allemaal een langdurige band met het team. Bij Perez lag dat anders; hij werd weggeplukt bij Racing Point en had ook als jongere coureur geen banden met Red Bull. Wie weet wil het Oostenrijkse team ditmaal wel weer iemand intern promoveren.

Christian Horner

Ondertussen is het ook maar de vraag of Horner zelf nog lang de baas is. De Brit ligt onder vuur nadat hij door een vrouwelijke medewerker werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Inmiddels heeft het team na onderzoek geconcludeerd dat de klachten grond missen. De vrouw is geschorst.