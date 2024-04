Williams komt met nieuws na zware crash Logan Sargeant: geen VT2 voor Amerikaan

Logan Sargeant kan niet deelnemen aan de tweede vrije training in Japan. De Amerikaan crashte fors in de eerste training op de Japanse baan, waardoor zijn auto niet op tijd gereed is.

Williams reageerde in een verklaring op de crash van Sargeant en gaf een update over de auto. "De schade aan het chassis is nog te overzien, maar ik moet zeggen dat ongeveer de rest enorm beschadigd is. De ophanging is kapot en er zit een scheur in de versnellingsbak." Sargeant komt dus niet in actie tijdens VT2, het is de vraag hoe hij de rest van het raceweekend kan volmaken.

Due to the extent of damage to Logan’s car, he will not participate in FP2. The team will continue repairs in time for tomorrow’s Free Practice session. pic.twitter.com/GyRcque8Iu — Williams Racing (@WilliamsRacing) April 5, 2024

Geen reserve

Voor Sargeant is het het tweede weekend op rij dat hij een race niet vol kan maken. In Australië kon de Amerikaan ook al niet van start gaan, omdat Williams geen reservewagen beschikbaar had. Slechts één van de twee auto's bleek klaar voor de race en zijn ploeg gaf meer vertrouwen in Alexander Albon dan in Sargeant zelf. Laatsgenoemde moest zijn auto afstaan aan zijn collega, die daardoor de race kon rijden.

Fout

Teambaas James Vowles erkende wel dat Sargeant een fout had gemaakt bij zijn crash. "We zagen een coureur die niet de fout inging omdat hij over de limiet ging, maar dit is een heel andere fout. Hij had veel verder in kunnen sturen, maar hij wist niet waar hij op de baan was. Ik denk daarom niet dat we een coureur zagen die na Melbourne wat wilde laten zien, dit soort dingen kunnen altijd gebeuren", vertelde hij na de wedstrijd geciteerd door Motorsport.com.