Schade van Koningsdag nog altijd zichtbaar bij Lando Norris

Lando Norris doet dit weekend mee aan de Grand Prix van Miami. De Engelsman heeft een paar daagjes uit kunnen rusten na zijn wilde Koningsdag. Norris feestte met zijn vriend en dj Martin Garrix op een boot en was bij een optreden van artiest Frenna. Op zaterdag liep Norris ook schade op, waar hij nog altijd niet helemaal van hersteld is.

In eerste instantie leek het erop alsof Norris flink gehavend was na Koningsdag. Een foto van hem met verband om zijn hoofd en bloed bij zijn neus ging rond op sociale media. Achteraf bleek dat het om een wondje of snee ging óp zijn neus, die later met een paar zwaluwstaartjes werd gedicht.

Net als veel Nederlanders zal Norris even nodig hebben gehad om bij te komen van Koningsdag. Maar lang had hij niet, want vrijdag begint voor hem de Grand Prix van Miami met sprintrace. De coureur van McLaren is bezig aan een solide seizoen. Hij bezet de vijfde plek in de WK-stand met 58 punten en eindigde in Japan en China op het podium.

Norris met pleister bij NBA-duel

Om nog even te relaxen in aanloop naar het raceweekend besloot Norris langs te gaan bij een NBA-wedstrijd van Miami Heat. Zij speelden maandag in eigen huis tegen Boston Celtics in de play-offs en verloren met 88-102.

Norris had uiteraard de beschikking over de beste plekken, vlak bij het veld waar alle actie plaatsvond. Daar zat hij naast YouTuber Doug Barnes (AirDoug), maar die wist niet wie Norris was. Op zich vreemd, aangezien Barnes' YouTube-account voornamelijk over racen gaat. De Amerikaan plaatste een foto op X met de tekst: 'Voor de F1-fans'. Daarop was te zien dat Norris nog altijd een pleister op zijn neus had.

Barnes voegde er verder aan toe: "Ik kijk niet echt naar F1. Ik kende zijn naam, niet het gezicht. Hij kon niet nog aardiger zijn. Ik zat twee plekken van hem vandaan en kletste de hele avond met hem. Ik ben opgegroeid met racen en de man tussen ons zei dat hij in F1 racet. Ik ga proberen de F1 bij te houden en vanaf nu voor Lando te juichen.