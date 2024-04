Zo zag de Formule 1-grid eruit bij de laatste GP van China in 2019

Het is alweer vijf jaar geleden dat het Formule 1-circus naar China afreisde. Toen zag de grid er heel anders uit, met onder andere Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen en Robert Kubica.

Een redelijk groot aantal coureurs rijdt nog steeds in de Formule 1, maar er zijn ook zes coureurs die plaats hebben gemaakt voor nieuwe rijders: Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi en de hierboven genoemde Kvyat, Raikkonen en Kubica.

Daarnaast reden er ook nog veel coureurs bij andere teams: Daniel Ricciardo reed bij Renault (en nu bij Racing Bulls), Pierre Gasly bij Red Bull Racing (en nu bij Alpine) en Carlos Sainz bij McLaren. Inmiddels rijdt de Spanjaard bij Ferrari, maar daar moet hij na dit seizoen ook alweer plaatsmaken voor Lewis Hamilton. En dat terwijl Sainz boven teamgenoot Charles Leclerc staat in de WK-stand én al een race won.

F1-grid bij de GP van China in 2019 Huidige F1-grid Red Bull

Max Verstappen en Pierre Gasly Red Bull

Max Verstappen en Sergio Pérez Ferrari

Charles Leclerc en Sebastian Vettel Ferrari

Charles Leclerc en Carlos Sainz Mercedes

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas Mercedes

Lewis Hamilton en George Russell Renault

Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg Doorgegaan in Alpine

Esteban Ocon en Pierre Gasly Toro Rosso

Daniil Kvyat en Alex Albon Doorgegaan in Racing Bulls

Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda Racing Point

Lance Stroll en Sergio Pérez Doorgegaan in Aston Martin

Lance Stroll en Fernando Alonso Williams

George Russell en Robert Kubica Williams

Alex Albon en Logan Sargeant Haas

Kevin Magnussen en Romain Grosjean Haas

Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg McLaren

Carlos Sainz en Lando Norris McLaren

Oscar Piastri en Lando Norris Alfa Romeo

Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi Doorgegaan in Stake F1

Valtteri Bottas en Guanyu Zhou

Max Verstappen

Verstappen reed toen al bij Red Bull, destijds met Gasly naast hem. De Fransman moest halverwege het seizoen plaatsmaken voor Alex Albon, die overigens ook niet wist te presteren in de Red Bull.

De wereld van Verstappen zag er toen heel anders uit. Hij had toen nog geen enkele wereldtitel op zijn naam (en nu drie) en won tot dan toe pas vijf grands prix. De Nederlander hoopt in China voor het eerst in zijn carrière te winnen, zodat hij een stapje dichterbij het record van Lewis Hamilton komt. De Brit won op de meeste verschillende circuits in de Formule 1: 31.

