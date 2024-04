'Dit is zoiets groots', Estavana Polman door het dolle heen na behalen Olympisch ticket met handbalsters

De Nederlandse handbalsters hebben zich vrijdagavond geplaatst voor de Olympische Spelen na een zege op Tsjechië. En dat hebben Estavana Polman en haar collega's goed gevierd. "Dit is zoiets groots, ik ben superblij. We hebben wel wat gevierd, ja."

Nederland won met 32-18 van de Tsjechen en nadat Spanje van Argentinië won op het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT), hadden de handbalsters het olympisch ticket binnen. Op het veld waren de hossende speelsters al door het dolle heen, en na de wedstrijd ging het feestje gewoon door.

'Raf was aan het padellen'

Polman vertelt aan de NOS dat ze na de wedstrijd direct naar haar ouders en dochtertje Jesslynn is gegaan. Haar vriend, Rafael van der Vaart, ontbrak in Spanje. "Raf was aan het padellen, dus dat duurde wat langer voor ik hem kon spreken. Die heb ik later gebeld toen ik op mijn balkonnetje zat met een glaasje wijn om dit te vieren." Tekst loopt door.

It’s getting late tonight 🥳🇫🇷 pic.twitter.com/am9n0jfTMn — TeamNL Handbaldames (@Handbaldames) April 12, 2024

Toen eenmaal duidelijk was dat Nederland zich definitief had geplaatst, barstte er een feestje uit in de bus. Er werd gedanst en gezongen. Ook door Polman. "Wij houden wel van gezelligheid, ja. Ikzelf hou van het Hollandse levenslied. Ik zal niet alle filmpjes van gisteravond doorsturen, want als je die allemaal zou zien..."

Op zondag wacht nog de laatste wedstrijd, tegen Spanje. Er staat niets meer op het spel, maar dat betekent niet dat ze er met de pet naar gaan gooien. "We willen een signaal afgeven aan de Spaanse ploeg: luister, bij ons valt niks te halen." Maar zover is het nog niet. "Eerst even uitrusten en lekker naar het zwembad met die kleine van mij."

Samenvatting

