'Duw jij me dan op een rollator voort?': Estavana Polman over haar nabije toekomst

De focus van Estavana Polman ligt helemaal op het proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Tussen 11 en 14 april moet het gebeuren voor de Nederlandse handbalsters. Het zijn de laatste Spelen als speelster, zegt Polman.

Ze sukkelt nog altijd met een kuitblessure. Maar ze is wel op tijd hersteld om in ieder geval onderdeel van de selectie te zijn voor het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje van volgende week. Maar over is het nog niet met haar blessure. "M'n kuit is nog wel lastig", zegt ze tegen Shownieuws. "Ik heb er gewoon een beetje gezeik mee."

Handbalster Yvette Broch meldt zich af voor Oranje, bondscoach 'moet respecteren dat ze niet wil' Yvette Broch heeft opnieuw een uitnodiging voor het nationale handbalteam afgezegd. De cirkelspeelster had eerder nog laten weten dat ze mee zou willen naar de Olympische spelen, maar heeft nu toch afgezegd voor het kwalificatietoernooi. De reden hiervoor wil bondscoach Per Johansson niet noemen.

Als het nu niet lukt om de Spelen te halen, gaat ze dan niet nóg vier jaar door? Ze is immers 'pas' 31 en zou nog wel een cyclus aan kunnen. "Duw jij me dan in een rollator voort", lacht ze op de vraag van de verslaggeefster of ze het anders niet over vier jaar nog een keer kan proberen. "Nog vier jaar wachten? Ik kan je vertellen dat ik denk dat mijn lichaam dat niet volhoudt."

Coach?

Maar een terugkeer op de Spelen via een andere route, sluit ze zeker niet uit. "Misschien wel als coach, wie weet. Misschien kom ik zo nog wel op de Spelen terecht. Voorlopig ben ik nog lekker handbalster en probeer ik nog niet te veel aan 'wat dan' te denken. Dat is hopelijk nog ver weg."

Kinderen

Toch denkt de handbalster ook wel na over de toekomst als haar carrière erop zit. "Dan is het vooral tijd voor even lekker helemaal niks. Niemand die me dan vertelt wat ik allemaal moet. Ja, m'n kinderen en m'n vent, maar dat zijn dan ook de enigen." Ze denkt zelfs al na over gezinsuitbreiding met haar 'vent' Rafael van der Vaart.