Naomi van As en Ellen Hoog cynisch over prijzengeld: 'En dat was bruto!'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Hockeyen op het allerhoogste niveau en ook nog eens overal prijzen winnen, dat moet een lekker bedrag aan prijzengeld opgeleverd hebben. Zou je denken. Hoog en Van As doen in de aflevering Mannenvrienden & Chanelbonus van hun podcast Ellen en Naomi Super Sunday een boekje open over wat voor schamele bedragen er betaald werden aan hen en wat ze ermee kochten.

Mensen dachten volgens Hoog dat de hockeysters mooie bedragen kregen. "Iedereen zei: 'Jullie hebben zoveel gewonnen, zullen jullie wel veel aan verdiend hebben'. Nou, dat valt vies tegen", zegt Hoog. Van As knikt instemmend. "Dat viel inderdaad vies tegen." Als voorbeeld geven de ex-hockeysters een gewonnen Europees kampioenschap. "Wij kregen dan 3000 euro. Bruto."

Chanel-tas

Dat geld ging wel meteen op, zeiden de vrouwen eerlijk. "Dan gingen we van dat geld een Chanel-tas (heel duur merk, red.) kopen. Stonden we meteen weer in de min", moeten Van As en Hoog lachen. "Moesten we weer heel snel naar een nieuw toernooi erna." Het in hun ogen weinige geld en het doel waaraan het besteed moest worden, zorgde wel voor een prikkel. "Wij zeiden ook voor een finale dat als we niet zouden winnen, we geen tas konden kopen. Dat was wel een extra motivatie", zijn Hoog en Van As eerlijk.

250.000 euro

De tijden zijn flink veranderd, zag ook Hoog toen ze op ging zoeken wat de Spaanse voetbalvrouwen kregen toen ze in 2023 wereldkampioen werden. "Dat is dan wel grappig om te lezen: zij kregen een bonus van 250.000 euro", zag Hoog. Van As reageert daar heel cynisch en gevat op: "Wow, dat is bijna hetzelfde als wij."

Bekende mannen

Van As en Hoog behoorden tot de gouden generatie hockeysters die twee gouden medailles op de Olympische Spelen wonnen en daar ook nog twee wereldtitels aan toevoegden. In hun privéleven zijn ze allebei getrouwd met een bekende man. Van As is al jaren samen met ex-topschaatser Sven Kramer. Hoog is getrouwd met Kelvin de Lang. Hij is sinds kort de hoofdscout bij voetbalclub Ajax.

Luister hieronder de hele aflevering Mannenvrienden & Chanelbonus.