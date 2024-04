'Heel extreem': tophockeyster strijdt gefrustreerd tegen ongelijkheid in salarissen tussen mannen en vrouwen

In de serie Nooit Verteld van Play spreekt tophockeyster Maria Verschoor over ongelijkheid in salarissen tussen mannen en vrouwen. "Aan de ene kant wil ik er positief over zijn want er zijn echt wel veranderingen gaande. Aan de andere kant kan het mij allemaal niet snel genoeg gaan en vind ik het nog te langzaam gaan."

Uit een onderzoek bleek dat mannen in het hockey vijf tot tien keer meer verdienen dan vrouwen. "Heel extreem", zo vindt Verschoor. "Daardoor voelde ik frustratie en oneerlijkheid, waardoor ik dacht: 'hier moeten we iets mee'." Op internationale vrouwendag vorig jaar plaatste Verschoor een bericht op haar sociale media en die schoot werkelijk de lucht in. "Veel hockeyers hebben dit gedeeld en veel media kwamen er op af. Dat was mooi, want daardoor begon het veel meer te spelen en stond het hoger op de agenda."

Scheve salarissen

"Bij het Nederlands team en bij de bond is inmiddels alles gelijk getrokken dus dat is supermooi, maar bij de clubs in de hoofdklasse zie je echt de scheefheid tussen man en vrouw", legt Verschoor uit. "Mannen worden meer uitgezonden, maar als je de vrouwen meer uitzendtijd geeft, helpt dat ook weer dat er meer mensen de sport leuk gaan vinden en dat het zichtbaar is."

Niet alleen in het salaris worden de vrouwen benadeeld, zo stelt Verschoor. "Ik hoorde vanuit andere clubs dat ze soms niet eens een fysio hebben of dat ze nooit op het eerste veld mogen spelen. Daar heb ik al meerdere gesprekken over gehad met de club, maar er veranderde niks."

'Gefrustreerd'

"Aan de ene kant wil ik er positief over zijn want er zijn echt wel veranderingen gaande. Aan de andere kant kan het mij allemaal niet snel genoeg gaan en vind ik het te langzaam gaan soms. Nog steeds ben ik soms gefrustreerd. We zijn er nog niet", sluit Verschoor af.

Feestje

Toen ze op jonge leeftijd met hockey begon, bleek Verschoor talent te hebben. Vooral later was ze daardoor heel intensief met haar sport bezig "24/7. Niet alleen maar fysiek, maar in mijn hoofd wel. Wat ik at, wat ik naast het hockey deed, geen alcohol en heel veel dingen afzeggen."

Nadat Verschoor twee keer afviel bij Oranje voor verschillende toernooien, waaronder het WK, ging ze een andere richting op. "Juist andere dingen doen en niet met hockey bezig zijn. Dat is goed voor me. Als ik nu een kind zou krijgen die erg goed is in een sport, dan zou ik toch zeggen: jij gaat naar dat feestje toe."

Kijk hieronder de hele video van Maria Verschoor over de ongelijkheid in het hockey.