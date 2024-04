Ellen Hoog vol ongeloof na bekentenis Naomi van As: 'Dat is wel heel erg'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Oefenduels in het hockey verlopen eigenlijk altijd heel vriendschappelijk. Behalve die keer dat Naomi van As het wel heel bont maakte. In de podcastaflevering Natte Fluit & FO(N)MO doet ex-tophockeyster Van As een onthulling die zelfs haar vriendin en ex-collega Hoog choqueert. "Je had gewoon in één actie twee keer geel?", roept Hoog uit.

'Dat is wel echt erg'

Van As legt uit wat er gebeurde. "Ik heb een keer, en dat is wel echt erg, in een oefenwedstrijd twee gele kaarten gekregen. Toen zei ik iets tegen de scheidsrechter, wat niet heel aardig was. Sukkel", is Van As eerlijk. Hoog reageert quasi geschokt en spreekt haar hockeyvriendin streng toe, met een glimlach. Maar het was niet zomaar 'sukkel' wat Van As richting de scheidsrechter riep.

'Jezus dikke sukkel'

"Nee, ik zei zoiets van: 'Jezus dikke sukkel'. En toen kreeg ik geel. En toen zei ik ook nog 'je bent wel echt een sukkel'. Daar kreeg ik ook meteen mijn tweede gele kaart voor." Heel hard lachend reageert Hoog vol ongeloof: "Je pakte gewoon in één actie twee gele kaarten?!"

Getrouwd en kinderen

Van As en Hoog zijn allebei getrouwd en hebben kinderen. Van As trouwde met ex-topschaatser Sven Kramer. Hoog is al een tijdje samen met Kelvin de Lang. Ook hij is geen onbekende in de sportwereld. Hij is sinds niet al te lange tijd hoofdscout bij voetbalclub Ajax. Toen Van As en Hoog nog hockeyden voor het Nederlands elftal, behoorden ze tot de gouden generatie. Met hen in het veld wonnen de Nederlandse hockeysters twee gouden medailles op de Olympische Spelen en ook nog eens twee wereldtitels.

Luister de hele aflevering Natte fluit & FO(N)MO hieronder.