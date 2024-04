Peres Jepchirchir breekt het wereldrecord bij de Marathon van Londen voor vrouwen

Peres Jepchirchir heeft het wereldrecord gebroken bij de Marathon van Londen. De Keniaanse liep de ruime 42 kilometer in twee uur, zestien minuten en zestien seconden.

Het waren sowieso fantastische omstandigheden in Londen voor de vrouwen. Want liefst vier vrouwen liepen onder het vorige wereldrecord. Jepchirchir wist voortijdig uit die groep te ontsnappen en dus de snelste tijd van allemaal te lopen.

Mannen

Alexander Munyao won de wedstrijd bij de mannen in een tijd van 2:04:01. Een Keniaans feestje in de Engelse hoofdstad. Er werd met extra interesse naar de London Marathon gekeken vanwege een mogelijk wereldrecord, maar bij de mannen zagen we die niet.

Opvolger

Jepchirchir is met haar wereldrecord de opvolger van Sifan Hassan. Zij won vorig jaar de race in Londen toen ze haar debuut maakte op de marathon. Jepchirchir is op dit moment ook nog Olympisch Kampioene, maar die titel moet ze in Parijs verdedigen deze zomer. De Keniaanse liep het wereldrecord dus in een wedstrijd waar alleen maar vrouwen aan meedoen. In een race waar ook mannen aan meedoen is het wereldrecord voor de vrouwen een snellere tijd