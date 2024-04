Ophef na bizarre finish bij halve marathon Peking, vermoeden van matchfixing

De Chinese atletiekbond en de autoriteiten in Peking onderzoeken de zege van He Jie bij de halve marathon. Drie Afrikaanse atleten lieten de Chinees zondag opzichtig winnen door zich in te houden in de laatste kilometers. Er wordt gevreesd voor matchfixing.

Beelden laten zien hoe de Ethiopiër Dejene Hailu en de Kenianen Robert Keter en Willy Mnangat He Jie voorlaten en hem aansporen om door te rennen. Uiteindelijk won de 25-jarige thuisfavoriet de marathon van Peking met een tijd van 1:03.44. De drie Afrikaanse atleten kwamen meteen daarna over de finish.

De organisatie van het evenement is een onderzoek gestart en de wereldatletiekbond, World Athletics, heeft zorgen geuit over de opvallende finish. "De integriteit van onze sport heeft de hoogste prioriteit bij World Athletics", aldus de bond. "We begrijpen dat er momenteel een onderzoek wordt verricht door lokale autoriteiten." Verder wil de bond geen uitspraken doen tot dat onderzoek is afgerond.

Chinese #marathon record holder He Jie won the championship at the 2024 #Beijing Half Marathon on April 14. However, the live broadcast footage suggests that He may have been "escorted" to victory by three foreign runners, sparking controversy. https://t.co/5akyafiKL8 pic.twitter.com/4eVF66Ebdd — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 15, 2024

Mnangat erkende na afloop van de marathon tegenover de South Morning China Post dat hij He had laten winnen "omdat hij een vriend is". De Keniaan beweerde bovendien dat niemand hem had omgekocht of opgedragen de Chinees te laten winnen.

Later veranderde hij dat verhaal echter. Bij BBC liet hij weten dat hij als tempomaker fungeerde. He moest het nationale record van 1:03.33 lopen, maar kwam daarvoor elf seconden tekort. "Ik was er niet om te winnen", aldus Mnangat. "Mijn taak was om de snelheid te bepalen en hem te laten winnen. Maar helaas heeft hij het record niet gebroken."

Het winnen van de halve marathon leverde He Jie zo'n 5.500 dollar op. Hij vertelde zelf na de race "niet in de meest competitieve staat" te zijn geweest, maar wilde geen uitspraken doen over de controversiële finish.