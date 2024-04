Abdi Nageeye wint Marathon Rotterdam in Nederlands record: 'Makkelijkste marathon ooit'

Abdi Nageeye heeft voor de tweede keer de marathon in Rotterdam gewonnen. De Nederlander was in een tijd 2.04.43 de beste van allemaal en daarmee dook hij ook nog eens dertien seconden onder zijn Nederlands record. Nageeye won ook in 2022 in Rotterdam.

Nageeye streed in de slotfase met de Ethiopiërs Amedework Walelegn en Birhanu Legese om de winst. Legese haakte op iets meer dan twee kilometer voor de finish af en dus werd het een tweestrijd, waarbij voor Nageeye naast de winst ook zijn eigen Nederlandse record een rol speelde.

Met nog een kilometer te gaan had Nageeye genoeg gezien en op zijn versnelling had Walelegn geen antwoord. De Nederlander zette vol aan en liep uiteindelijk dertien seconden sneller dan zijn nationale record van twee jaar geleden.

Abdi Nageeye doet het!🥇



Voor de tweede keer in zijn carrière wint hij de marathon van Rotterdam. Dat doet hij met een Nederlands record: twee uur, vier minuten en 45 seconden.#atletiek #nageeye #marathonvanrotterdam #nossport pic.twitter.com/uXkHsXMQdF — NOS Sport (@NOSsport) April 14, 2024

'Makkelijkste marathon ooit'

Nageeye was na afloop verbaasd over hoe makkelijk het ging: "Na 14 of 15 kilometer voelde het alsof we aan het joggen waren." Toch zat het gevaar nog in een klein hoekje: "Ergens bij 36 kilometer stapte ik op een ijzeren ding op de weg en ik voelde m'n hamstring een beetje. Toen dacht ik: wat moet ik nu doen?" Uiteindelijk besloot hij op te passen: "Geen risico nemen. Lekker winnen, tien dagen rust en naar Parijs. Dit was de makkelijke marathon ooit."

De Nederlander won voor de tweede keer in Rotterdam: "Hier winnen is een droom. Het is nu vanzelfsprekend, maar vijf jaar geleden was het een droom. Met nog een kilometer te gaan, dacht ik: het Nederlands record in gevaar. Ik versnelde en ik keek achterom en ze stonden gewoon stil."

Net geen record bij de vrouwen

Bij de vrouwen leek het er lang op dat er een parcoursrecord zou gaan komen, want bijna de hele wedstrijd lag Ashete Bekere voor op die tijd. In de laatste kilometers kwam ze echter de vrouw met de hamer tegen en de tijd van 2.19.30 was uiteindelijk 32 seconden te langzaam om het record te breken.

Luijten Nederlands kampioen

Anne Luijten was in een tijd van 2.28.48 de snelste Nederlandse vrouw en prolongeerde haar nationale titel. Ze wilde graag onder de 2 uur en 25 minuten lopen, maar dat bleek een brug te ver.