TeamNL onthult kleding voor Olympische Spelen: 'Samen kleuren we Parijs oranje'

TeamNL heeft de kleding voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs laten zien. De shirts, broeken en jasjes zijn zowel voor de atleten als voor de fans beschikbaar.

De verwachting van databureau Gracenote is dat Nederland zijn olympisch medaillerecord gaat breken in Frankrijk. De kekke oranjekleurige kleding van de Nederlandse sporters zal dus vaak te zien zijn, althans: als Gracenote het bij het juiste eind blijkt te hebben. Dan zullen we dolblije landgenoten in hun oranje outfit op het podium zien springen. De slogan van TeamNL rondom het nieuwe kledingpakket is dan ook: "Samen kleuren we Parijs oranje."

In de webshop voor de collectie, die is gemaakt in samenwerking met het merk Fila, zijn onder meer schoenen, reistassen, thermoshirts, poloshirts, caps, vissershoedjes en zelfs een knuffel van Nijntje te koop. Bekijk onderaan dit artikel een Instagram-post waarin enkele items worden vertoond.

Kleren maken de sporter

Voor de duidelijkheid: dit is niet de kleding waarmee de atleten hun sportwedstrijden in Parijs uitvoeren. Logisch ook, want een zwemmer is kansloos met dit materiaal. Wel zullen ze deze kleding, als het ze bevalt en uitkomt, rondom hun sportieve optredens aantrekken.

En voor de openingsceremonie is er weer een andere outfit geregeld. Daartoe is een samenwerking aangegaan met het Amsterdamse spijkerbroekenmerk Denham. Daarin zit een innovatie verwerkt, zogeheten kinetic denim, dat meer ademt dan traditionele denim.

