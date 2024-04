Olympisch kampioen Sharon van Rouwendaal verkoopt bijzonder pak via Instagram: 'Stuur me een berichtje'

Voor de verzamelaar is er een heel bijzonder item op de markt gekomen. Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft via sociale media namelijk aangegeven dat ze van een heel speciaal pak af wil. Geïnteresseerden kunnen haar een berichtje sturen.

Van Rouwendaal deelt via Instagram beelden van een jasje van TeamNL en geeft aan dat ze het in de verkoop doet. Iedereen die het pak wil hebben, kan een berichtje naar haar sturen via het sociale medium. Het outfit werd drie jaar geleden door alle Nederlandse sporters tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio gedragen.

Van Rouwendaal pakte in Japan haar tweede olympische medaille. De openwaterzwemster werd tweede op de tien kilometer. In 2016 beleefde ze het hoogtepunt van haar carrière door op dat onderdeel goud te pakken in Rio de Janeiro. Komende zomer wil Van Rouwendaal daar nog een plak aan toevoegen en dat kan zomaar gebeuren, want ze werd eerder dit jaar nog wereldkampioen op zowel de vijf als de tien kilometer.

Het outfit dat Sharon van Rouwendaal aanbiedt. © Instagram Story

Nieuw huis

Het geld zal in ieder geval goed terechtkomen bij Van Rouwendaal, want ze liet vorige week op sociale media weten dat ze een nieuw huis had gekocht. Dat zorgt natuurlijk ook nog voor een hoop andere kosten, dus alle centen zullen welkom zijn bij de zwemkampioene.

Van Rouwendaal kan zichzelf komende zomer op de Olympische Spelen ook nog een mooie bonus bezorgen. Sportkoepel NOC*NSF beloont sporters die een medaille halen in Parijs namelijk met een bedrag dat kan oplopen tot 30.000 euro.