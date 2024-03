Mogelijk optreden van popster Aya Nakamura bij Olympische Spelen in Parijs leidt tot protest

De Olympische Spelen van 2024 worden op vrijdag 26 juli 2024 geopend. Bij de ceremonie treedt mogelijk de Frans-Malinese popster Aya Nakamura op. Maar dat valt niet overal in goede aarde en leidt zelfs tot een onderzoek van de Franse justitie.

De 28-jarige Nakamura groeide in 2018 uit tot wereldster met haar hit 'Djadja'. Daarna volgden meer uptempo hits, in een fusie van R&B, dance en hiphop. Volgens TF1 is ze zelfs de meest beluisterde Franstalige artieste ter wereld. Toen de Franse president Emmanuel Macron brainstormde over welke artiesten zouden passen bij de olympische openingsceremonie, dacht hij aan Nakamura, aldus l'Express. En het schijnt dat ze hebben besproken dat ze op de grote dag een cover zingt van een nummer van Édith Piaf, die wordt beschouwd als een van de grootste Franse chanteuses ooit.

Nadat deze geruchten in de Franse media kwamen, ontstond er vooral uit rechts-extremistische hoek protest. De redenering van degenen die Nakamura niet geschikt achten voor deze taak, is dat ze als in Mali geboren artieste niet de Franse cultuur kan representeren. Volgens NRC was er bij een protest in Parijs deze tekst op een spandoek te zien: "Dit is Parijs, niet de markt in Bamako". Da's de hoofdstad van Mali.

Inmiddels gaat het in Franse talkshows al dagenlang over de ophef. De minister van sport, de minister van cultuur, andere artiesten: iedereen doet zijn zegje en de gemoederen lopen hoog op. Maar het mikpunt zelf blijft schijnbaar kalm. Op X schrijft ze: "Ik heb het gevoel dat jullie door mij Édith Piaf hebben ontdekt."

De Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme (LICRA) heeft naar aanleiding van de reacties een klacht ingediend, emldt Het laatste Nieuws. De Franse justitie onderzoekt nu wat er allemaal is gebeurd en gezegd, en of dat mogelijk strafbaar is.