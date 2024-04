Van bijna dood in 2022 naar topkandidaat olympisch goud: het verhaal van roeister Marloes Oldenburg

Roeister Marloes Oldenburg brak in september 2022 haar nekwervel. Ze besefte na dat ongeval dat ze geluk had dat ze nog leefde. Nog geen twee jaar later reist ze af naar de Olympische Spelen van Parijs als topkandidaat voor goud.

Toen, in september, ging het mis toen Oldenburg op vakantie in Oostenrijk viel tijdens een ritje op de mountainbike. Oldenburg werd in Salzburg geopereerd en werd na twee weken in het ziekenhuis aldaar naar Nederland vervoerd, per ambulance. Vervolgens revalideerde ze bij haar ouders. Destijds zei ze in een interview met het AD: "Mijn doel is om terug te komen en voor Parijs te gaan."

Pinnen

De nu 36-jarige roeister hield woord. Ze is klaar voor Parijs. Ze voelt zich goed, heeft weinig tot geen mentale of lichamelijke trauma's overgehouden aan het ongeval en is hongerig naar succes. Wel zitten er vier pinnen in haar nek, vlak onder de schedel. "Sommigen denken dat het meterslange schroeven zijn. Maar ze zijn maar 2 centimeter", verklaart ze in een nieuw interview met het AD.

Zomerspelen

Bij de Zomerspelen zijn de Nederlandse vrouwen de grootste titelkandidaat bij het onderdeel vier-zonder-stuurvrouw. Het team bestaat uit Benthe Boonstra, Tinka Offereins, Hermijntje Drenth en dus Oldenburg. Het had allemaal anders kunnen lopen, zegt de Groningse. "Het was dat een toevallig passerende verpleegkundige mij verbood te bewegen, anders was het misschien wel einde oefening geweest. Er was ook een halsslagader beschadigd. Die moet niet scheuren."

Niet mijn lichaam

Eind 2022 mocht ze mee op trainingskamp in Portugal. Ze mocht bondscoach Eelco Meenhorst laten zien dat er perspectief zat in haar revalidatie. Ze was nog lang niet de oude, maar toonde genoeg progressie. "Je begrijpt: na alles wat er was gebeurd, gaf dat zo’n geweldig gevoel", vertelt ze. "Alsof ik olympisch kampioen was geworden. Ik wilde zo graag terugkomen, dat ik er alles voor had gelaten. Geen sociaal leven, op tijd naar bed, vaak al om halfacht."

In die periode kon ze niet eenvoudig eten, tandenpoetsen en ook huilen kon door de complicaties niet. Ze legt uit: "Doordat ik ruim 9 kilo was afgevallen, had ik stokjes van benen en een heel platte buik. Dat was niet mijn lichaam.”

WK

Haar come-back bekroonde ze al in september 2023, toen ze met het Nederlandse team in Belgrado wereldkampioen werd. "Er zijn wel meer mensen die na een gebroken nek snel weer dingen kunnen, maar bijna een jaar later wereldkampioen? Ik ben ze nog niet tegengekomen."