Femke Kok aast op revanche na zilver op vorige WK sprint: 'Toen verloor ik door valse start'

Femke Kok is sinds vorige week vrijdag in Inzell, het oord dat ze normaal kent van de trainingkampen in de zomer. Donderdag en vrijdag staan daar de WK sprint op het programma. "Vooral met zomerijs komen we hier. Het voelt ook wel een beetje gek, of zo. Omdat je hier normaal alleen komt om te trainen en nu zijn we hier voor een wedstrijd."

Met Sportnieuws.nl blikt Kok vooruit op het laatste toernooi van dit schaatsseizoen. De sprintster won goud op de 500 meter bij de NK, EK én WK afstanden. Kan ze nu al spreken van een geslaagd seizoen? "Er moet nog wel een medaille bij. Maar inderdaad: ik ben heel tevreden met wat ik tot nu toe heb laten zien."

Toch denkt ze ook meteen aan die 1000 meter op de NK. Zij viel, waardoor ze niet mee mocht doen aan de EK en WK. En dat terwijl ze dit seizoen beter dan ooit is op die afstand. Kok baalt nog steeds van het mislopen van deelname op de grote toernooien op de 1000 meter.

'Heb je wel nodig op zo'n toernooi'

In Inzell kan zij laten zien hoe goed die 1000 nu echt is. Die afstand is namelijk net ietsje belangrijker dan de 500 meter, omdat daar meer marge te behalen is. "Ik hoop dat ik een beetje winst kan pakken op de 500. Ik rij ook een stuk stabieler op de 1000 en dat heb je wel nodig op zo'n toernooi."

Strijd met Jutta Leerdam

Het is de tweede keer dat Kok meedoet aan de WK sprint. In de vorige editie, in 2022, eindigde zij als tweede achter Jutta Leerdam. "De vorige keer verloor ik op zeven honderdsten van haar, omdat ik een valse start had op de 500. En toen had ik al 50 meter geschaatst. Daardoor verloor ik eigenlijk dat WK sprint."

Haar sprintconcurrente gaf eerder aan dat zij op tachtig procent van haar kunnen nog kans zag om te winnen. Kok is verbaasd: "Het is een toernooi. Dan vind ik het altijd wel dapper om te zeggen dat iemand de kans ziet om te winnen. Er kan van alles gebeuren: je moet eerst maar eens zorgen dat er vier foutloze ritten worden gereden."

Kok ziet Leerdam niet als de topfavoriete. "Zij is zeker goed, als zij haar oude niveau weer heeft. Maar ik denk dat een Miho Takagi de grootste kanshebber is dit toernooi. Die is dit seizoen uitzonderlijk goed op de 1000 meter. Ik denk dat de druk vooral bij haar ligt." Een andere kanshebber volgens Kok is Kimi Goetz.

Blik op de toekomst

Onlangs verlengde Kok haar contract bij Team Reggeborgh, waar zij sinds 2020 voor rijdt, tot ná de Olympische Spelen van 2026. Heeft ze stiekem gespiekt bij andere teams, wat die eventueel voor plan hadden voor haar voor de Spelen? "Nee, niks. Ik voel me bij dit team heel erg op mijn plek. Ieder jaar maak ik weer een stap. Hier heb ik het meeste vertrouwen in."

De blik gaat even vooruit. Stel dat Kok nu de WK sprint wint en dan over twee jaar goud op de 500 meter op de Olympische Spelen, heeft ze het schaatsen dan niet 'uitgespeeld'? "Oh, nou... Dan heb ik wel alles bereikt wat ik zou willen bereiken." Maar stoppen doet ze dan zeker niet: "Ik ben altijd van: ik wil altijd nog een keer. Het gevoel van winnen is te mooi."