Femke Kok blijft tot en met de Olympische Spelen van 2026 bij Team Reggeborgh: ‘Zit goed op mijn plek'

Wereldkampioene Femke Kok heeft haar contract bij Team Reggeborgh verlengd. De 23-jarige schaatsster blijft tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan rijden voor de ploeg van Gerard van Velde. Kok pakte de afgelopen twee jaar de wereldtitel op de 500 meter.

Kok rijdt sinds 2020 voor het team en is blij dat ze ook de komende jaren voor Reggeborgh rijdt: "Ik ben trots dat ik nog twee jaar onderdeel kan uitmaken van dit mooie team." De 23-jarige schaatsster werd onder de leiding van Van Velde in 2023 wereldkampioen op de 500 meter en prolongeerde die titel eerder dit jaar. Ook pakte ze drie keer goud op de NK afstanden en werd ze ook driemaal Europees kampioen op deze afstand. In 2022 pakte ze zilver op het WK sprint.

Het grote doel voor Kok zal zijn om op de komende Olympische Spelen haar prestatie van twee jaar geleden te verbeteren. Toen werd ze zesde op de 500 meter. Ze is ervan overtuigd dat ze nog stappen kan maken: "Ik boek nog altijd progressie en heb veel vertrouwen in de aanpak van de trainers. De samenwerking is erg goed, net als de sfeer. We hebben een heel leuk team, waar ik goed op mijn plek zit."

WK sprint

Kok rijdt komende week haar laatste grote wedstrijd van dit schaatsseizoen. Ze doet mee aan de WK sprint, waar ze twee jaar geleden het zilver pakte achter Jutta Leerdam. "Ik hoop daar mee te kunnen strijden om de overwinning en voor een goede afsluiten te zorgen van dit mooie seizoen."

Het is overigens voor Kok te hopen dat ze een goed salaris heeft weten te regelen bij haar contractverlenging. Als schaatsster moet ze het namelijk niet hebben van het enorme prijzengeld. Zo is het bedrag voor het winnen van de WK sprint geen jackpot.

Contractverlengingen

De ploeg van Van Velde maakte eerder al een reeks contractverlengingen bekend. Jenning de Boo, Tim Prins, Patrick Roest en Marcel Bosker verlengden allemaal hun contract tijdens dit seizoen en liggen net als Kok tot en met de Spelen van 2026 vast bij het team.