Oude krijger Kjeld Nuis troeft jonkies af op NK sprint na spannende vierstrijd: 'Dit was te gek!'

Kjeld Nuis heeft voor de tweede keer het NK sprint gewonnen. Hij was na een geweldige strijd met Joep Wennemars, Tim Prins en Merijn Scheperkamp uiteindelijk de beste door beide 1000 meters te winnen. Nuis en Wennemars gaan als eerste twee van het NK naar het WK sprint.

De 34-jarige Nuis ging na de eerste dag aan de leiding, maar werd op de hielen gezeten door drie jonkies: Wennemars (21), Scheperkamp (23) en Prins (20). De verschillen waren erg klein na de eerste twee afstanden en dus moest de definitieve beslissing gaan vallen op zondag.

Scheperkamp had zaterdag al de eerste 500 meter gewonnen en deed dat zondag opnieuw. Hij was net ietsje langzamer dan een dag eerder, maar dat gold ook voor zijn concurrenten. Zij kwamen niet in de buurt van Scheperkamp: Prins werd zesde, Nuis zevende en Wennemars achtste.

Spannend slot

Het zorgde voor een heel spannend slot, want de verschillen tussen de top vier waren klein. Scheperkamp had een marge van 0,32 seconden op Nuis op de afsluitende 1000 meter. Wennemars moest 0,70 seconden goedmaken en Prins 0,74 seconden.

Wennemars hoopte in de voetsporen van zijn vader te treden die twee keer Nederlands kampioen werd en mocht als eerste aan de bak. Hij voerde de druk vol op met een persoonlijk record van 1.07,40. Nuis bleef ijskoel en reed acht honderdsten sneller.

Scheperkamp en Prins moesten daarna iets bijzonders doen, maar dat lukte niet en Nuis ging er met het goud vandoor. Wennemars steeg naar de tweede plaats en mag samen met Nuis naar het WK sprint. Scheperkamp hield Prins wel achter zich en gaat met brons naar huis.

Kjeld Nuis komt juichend over de streep na de 1000 meter. © ANP

'Te gek'

Nuis liet na afloop bij de NOS weten dat hij had genoten: "Dit was echt een heerlijk toernooi. Het was te gek. Ik heb dit weekend drie keer harder gereden dan ik hier ooit gedaan heb." Hij was erg onder de indruk van de tijd van Wennemars in de rit voor hem: "Toen Joep reed, dacht ik: het is maar goed dat ik een voorsprong op hem heb. Ik was gelukkig nog sneller ook."

Voor Nuis was het na 2020 zijn tweede titel. Op het WK werd hij twee keer tweede en ook twee keer derde. Hij gaat van 8 tot en met 10 maart dus proberen om eindelijk de wereldtitel te pakken. Naast Nuis en Wennemars gaat ook Jenning de Boo naar het WK. Hij was al geplaatst en deed dus niet mee aan het NK.

Kjeld Nuis (34) schaatst mét jetlag jonkies eraf bij NK sprint: 'Echt kicken' Kjeld Nuis is 34 jaar, maar de sprinter voelt zich nog lang niet voldaan, uitgeblust of over zijn hoogtepunt heen. Hij staat halverwege het Nederlands kampioenschap sprint 2024 bovenaan en heeft ook prima papieren om de titel te pakken. "Het wordt alleen maar beter, ik ben een soort rode wijn."

Met of zonder Stolz?

De grote vraag voor het WK is of Jordan Stolz mee gaat doen. De WK sprint en allround worden namelijk tegelijk gehouden. De Amerikaan domineert al twee jaar op de 500, 1000 en 1500 meter, maar het lijkt erop dat hij kiest voor het allroundtoernooi. Dat zou een meevaller zijn voor de Nederlandse sprinters.