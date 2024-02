Kjeld Nuis is opgelucht na kwakkelseizoen: 'Zou heel goed kunnen dat ik nu de 1500 meter win'

Kjeld Nuis stond opgelucht en met een voorzichtig lachje bij de NOS om zijn 1000 meter op de WK afstanden te analyseren. Hij pakte daar brons en zei dat hij sinds 2010 nog nooit zo blij was geweest met een bronzen medaille.

"Ik moest van zo ver komen. Ik voelde wel dat ik lekker bezig was de afgelopen week, maar dat het dan al resulteert in brons had ik niet verwacht. Ik ben echt heel blij met een plak, maar het moet ook nog bezinken", zei Nuis.

Jordan Stolz torent ook op 1000 meter boven iedereen uit, Kjeld Nuis blij met brons Het was niet de vraag wie de 1000 meter bij de mannen op de WK afstanden zou winnen, maar in welke tijd Jordan Stolz het goud zou pakken. De nog altijd pas 19-jarige Amerikaan voldeed aan de verwachtingen en reed in 1:06.05 naar een baanrecord.

Kwakkelseizoen

Nuis komt uit een kwakkelseizoen, zoals hij het zelf noemt. En dat terwijl hij in de zomer echt dacht dat hij Jordan Stolz aan kon vallen. "Ik voelde dat ik hem dit seizoen ging pakken. Ik voelde me zo fit. Ik gaf het toen ook aan in een interview. En een week later werd ik ziek. Vervolgens is het hele seizoen op en af geweest. Dat is gewoon kut, sorry dat ik het zo plat zeg. Het kostte superveel energie om telkens weer uit een dalletje te moeten klimmen."

'Veel Nederlandse steun'

Maar de ogen van de Nederlandse schaatser twinkelden ook een beetje na de 1000 meter op de WK afstanden. De 1500 meter wacht nog in Calgary. "Het zou heel goed kunnen dat ik nu de 1500 meter win", sprak een Nuis vol zelfvertrouwen. Hij kreeg op de 1000 meter onverwachts veel Nederlandse support. "Dat was heel leuk om te horen. Eigenlijk worden alleen de Canadese schaatsers flink aangemoedigd, maar ik hoorde veel Nederlandse steun."

Nare val

Nuis wist drie weken nog niet eens of hij überhaupt op de WK afstanden kon rijden. Hij viel tijdens de World Cup in Salt Lake City hard in de boarding en had flink last van z'n nek. Gelukkig viel de schade mee en kon hij na een weekje rust toch goed voorbereiden op de WK afstanden.