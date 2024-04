Begrip voor Jumbo-Visma na stopzetten gesprekken met Jutta Leerdam: 'Zo kun je geen team bouwen'

De schaatswereld werd maandag opgeschud met het nieuws dat Jutta Leerdam en Jumbo-Visma definitief uit elkaar zijn. Sportnieuws.nl belde met oud-schaatsster Marianne Timmer over de impact van de breuk. "Ze heeft geen makkelijke relatie."

Sven Kramer, commercieel directeur van Jumbo-Visma, was heel duidelijk over de reden: Leerdam zou zich te groot voor het team voelen. Timmer, drievoudig olympisch kampioen, zegt tegen Sportnieuws.nl dat ze wel snapt dat Jumbo-Visma daarop heeft besloten om de samenwerking te stoppen: "Ik begreep dat zij meer vrijheid wilde. Dat is lastig, want als iedereen dat zou krijgen dan kun je geen team bouwen. Ik kan me voorstellen dat Jumbo dat niet wilde."

Schaatsdiva Jutta Leerdam haalt uit naar ex-werkgever Jumbo-Visma: 'Heel jammer en respectloos' Jutta Leerdam is niet te spreken over de manier waarop haar oude werkgever Jumbo-Visma hun spaak gelopen onderhandelingen naar de buitenwereld heeft verkondigd. In een reactie op Instagram vertelt ze eerst háár kant van het verhaal, om vervolgens uit te halen naar de uitspraken van commercieel directeur Sven Kramer van Jumbo-Visma.

Leerdam zou zich bij meerdere ploegen hebben aangeboden en is momenteel nog in gesprek met Team IKO. Gaat die ploeg haar dan wel de vrijheid geven? "Ik denk dat ze daar bij andere ploegen ook tegenaan loopt. Als je voor de ene rijder een uitzondering maakt dan wil de ander dat ook", vertelt Timmer.

'Geen makkelijke relatie' met Jake Paul

De grote vraag is nu hoe het verder moet voor Leerdam. De Nederlandse teams lijken niet heel happig te zijn op haar komst en ook haar privésituatie zal een rol spelen in wat Leerdam gaat doen. "Ze heeft geen makkelijke relatie", doelt Timmer op het feit dat Leerdam een koppel is met de Amerikaan Jake Paul. Ze is daarom ook regelmatig in de Verenigde Staten te vinden.

'Jutta Leerdam kan bij ons genoeg verdienen', Jillert Anema liet eerder weten komst schaatsdiva wel te zien zitten Het afscheid van Irene Schouten kwam aan het einde van het afgelopen schaatsseizoen hard aan bij coach Jillert Anema en Team Albert Heijn Zaanlander. Het boegbeeld van de ploeg vertrok plotseling, maar dat houdt ook in dat er ruimte is voor versterkingen.

"Het is ook verleidelijk, want ze heeft een mooie carrière naast het schaatsen", ziet Timmer. Volgens de voormalig schaatsster zal Leerdam zich een belangrijke vraag moeten gaan stellen: "Waar ligt je prioriteit? Als je jong bent dan gaat alles vanzelf, maar er komt een moment dat je moet kiezen om vol voor de topsport te gaan als je goede prestaties wilt leveren. En zij heeft de capaciteiten om een keer olympisch kampioen te worden."

Jordan Stolz als voorbeeld

Er is weleens gespeculeerd dat Leerdam samen met Jake Paul een eigen ploeg zou gaan beginnen. Iets dat ze eerder al eens deed met haar ex-vriend Koen Verweij. Timmer ziet het dan ook wel zitten: "Ze kan die ervaring meenemen, maar dan moet ze wel weer goede rijders erbij vinden. Het is dan een mogelijkheid dat ze meer in de Verenigde Staten gaat trainen. Ze moet dan in Nederland ook wel een vangnet hebben, dus het zou kunnen dat ze dan toch gaat samenwerken met een Nederlandse ploeg."

Jutta Leerdam: topschaatsster zonder ploeg én influencer met veelbesproken privéleven en vriend Jake Paul Jutta Leerdam is dé ster van het internationale schaatsen. Met dank aan haar prestaties op de ijsbaan, maar ook dankzij haar leven daarbuiten. De boksende influencer Jake Paul is haar vriend en via sociale media zijn hun avonturen op de voet te volgen. Dit is Jutta Leerdam, de 25-jarige langebaanschaatsster uit 's-Gravenzande.

Laat daar in de schaatswereld nu net al een voorbeeld van zijn. Alleskunner Jordan Stolz is in dienst bij Team AH-Zaanlander van Jillert Anema, maar is een groot deel van het seizoen in de Verenigde Staten. De markante schaatscoach sloot de komst van Leerdam eerder niet uit. "Dat zou natuurlijk een fantastische combinatie zijn en die optie zal ook zeker open liggen", denkt Timmer.

'Anders als ze een man zou zijn'

Veel rijders liggen inmiddels vast bij een ploeg, maar mocht Leerdam nog een eigen ploeg op willen zetten dan heeft ze wel een voordeel volgens Timmer: "Als ze een man was geweest, dan was het anders geweest. Je zou internationaal kunnen kijken en dan een aantal goede jongens verzamelen, want ze heeft natuurlijk een hoog niveau. Maar het is wel een andere druk om de enige kopvrouw te zijn."

Toekomst Jutta Leerdam onzeker na 'geweldige klap': 'Ze heeft zich overal aangeboden' Het wordt nog een hele uitdaging voor Jutta Leerdam om een ploeg te vinden waar ze voor kan gaan schaatsen. Dat verwacht sportmarketeer Chris Woerts. Hij zag dat zijn voorspelling uitkwam, namelijk dat Jumbo-Visma niet met haar verder wilde omdat ze met haar huidige instelling niet past in een team. Maar hoe nu verder?

Timmer hoopt dat Leerdam in ieder geval niet tussen wal en schip gaat vallen, want volgens haar is het belangrijk om in een ploeg te rijden: "Anders word je kwetsbaar. Ze heeft natuurlijk met haar enkel lopen sukkelen en als je in je eentje staat dan moet je dat zelfstandig zien op te lossen."