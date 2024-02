Marijke Groenewoud en Irene Schouten samen naar finale mass start op WK afstanden

De Nederlandse schaatssters Marijke Groenewoud en Irene Schouten hebben zich zonder problemen gekwalificeerd voor de finale van de mass start. Ze moesten allebei hun halve finales overleven en deden dat prima.

Groenewoud moest de eerste halve finale rijden en dat werd meteen een tactische. Van de twaalf vrouwen aan de start van elke halve finale vielen er maar vier af. Dat was easy voor de Nederlandse. In het eerste tussensprintje pakte ze een enkel puntje en vervolgens liet ze de concurrentie alle aanvallen pareren. Vooral Valerie Maltais reed de gaatjes dicht.

Groenewoud wint eindsprint

Na zestien rondjes kwam Groenewoud als eerste in haar halve finale over de finish. Daarmee plaatste ze zich zonder veel te hoeven geven voor de finale en kon ze kijken naar hoe Schouten ook probeerde de finale te halen. Dat lukte ook haar makkelijk, waardoor beide dames in de finale staan. Die wordt zaterdagavond na de 1000 meters gereden.

Schouten kijkt kat uit de boom

Schouten won meteen de eerste tussensprint in haar halve finale en pakte zo drie punten. Met vijf punten was een schaatsster zeker, dus Schouten kon de tweede tussensprint rustig aan doen. In de derde tussensprint won ze weer, waardoor ze op zes punten kwam en daarmee zeker was van de finale.

Los van elkaar

In de halve finales is het een regel dat landgenoten los van elkaar moeten kwalificeren. Dus was het wel opletten geblazen voor Schouten en Groenewoud, maar ze zijn niet voor niks specialisten en een goed team samen op de mass start. In de finale kunnen ze wel weer samen de tactiek bepalen en uitvoeren. Alle andere toplanden kwalificeerden zich ook als duo voor de finale.