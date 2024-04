Mooi nieuws voor megatalent Angel Daleman (17): alleskunner zet volgende stap na enorme medailleoogst

De 17-jarige Angel Daleman gaat een druk seizoen tegemoet. Zij is opgenomen in de Nederlandse shorttrackploeg voor het seizoen 2024/2025, maar gaat komend seizoen ook langebaanschaatsen. Zij wil nog niet kiezen tussen de twee disciplines.

Daleman brak afgelopen jaar door, door veel medailles te pakken op de WK's bij het shorttrack én het langebaanschaatsen. Ook pakte zij afgelopen seizoen drie gouden medailles op de langebaan bij de Jeugd Olympische Spelen in Zuid-Korea.

Megatalent Angel Daleman (16) schaatst de concurrentie op een hoop bij WK junioren Angel Daleman (16) heeft bij de WK schaatsen junioren alweer de macht gegrepen. Net als in 2023 was de Leiderdorpse een paar klasses beter dan de concurrentie. Ze won drie van de vier afstanden en eindigde bovenaan het allroundklassement. Daarin werd Meike Veen derde.

Niet voor niks heeft Jumbo-Visma haar aangetrokken. De KNSB legt die situatie op de eigen site uit. Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond, zegt: "Angel heeft bij ons aangegeven haar langebaan-trainingen graag bij Team Jumbo te doen. Op de momenten dat Angel op de langebaan traint en wedstrijden rijdt, zal ze begeleid worden door de staf van Jumbo. Haar basis blijft echter TeamNL Shorttrack. Daar zal de primaire begeleiding plaatsvinden."

Jorien ter Mors won eerder goud in het shorttrack en het langebaanschaatsen. Momenteel is dat ook het doel van de jonge Daleman. Zij wordt begeleid door Ireen Wüst en weet ook dat haar mentor veel heeft gewonnen. Daarop zei ze bij Humberto: "Ik ga m'n best doen. Ik wil net als Ireen de schaatswereld veranderen."

Schaatssensatie Angel Daleman (16) na medailleregen nu in schoolbanken: 'Volop blokken voor mijn examen' Angel Daleman timmert hard aan de weg als schaatster en shorttrackster. Het supertalent won de afgelopen periode ontzettend veel medailles, maar moet zich nu even focussen op school. Haar examens komen er namelijk aan.

Shorttrackselectie voor 2024/2025

Daleman is niet de enige nieuwe naam bij de vrouwengroep. Ook de 20-jarige Diede van Oorschot mag komend seizoen aansluiten in de selectie. Zij maakte afgelopen seizoen al regelmatig haar opwachting door blessures van anderen en dwong zo haar definitieve plek in de selectie af.

Vrouwen

Angel Daleman

Zoë Deltrap

Yara van Kerkhof

Diede van Oorschot

Selma Poutsma

Suzanne Schulting

Michelle Velzeboer

Xandra Velzeboer