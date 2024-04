Boze shorttracker uit Nederlandse selectie gegooid: 'Dat schoot echt in het verkeerde keelgat'

De 24-jarige Sven Roes is uit de Nederlandse shorttrackploeg gegooid voor komend seizoen. Hij kreeg als reden te horen dat hij de afgelopen twee jaar niet goed genoeg presteerde, maar vindt dat de KNSB zich er daarmee te makkelijk vanaf maakt.

"Dat schoot mij echt in het verkeerde keelgat", reageert Roes op Instagram. De shorttracker was namelijk twee jaar uit de roulatie wegens blessureleed. "Ik heb met de medische staf zo'n lang traject afgelegd om er bovenop te komen, nu ben ik er weer en dan krijg je dit te horen. Het voelt oneerlijk, omdat ik niet voor mijn plezier deze route heb gekozen."

Topsport is hard, is ook de conclusie van Roes. Hij geeft aan dat hij wel mag mee blijven trainen met de Nederlandse ploeg, zodat hij zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op de wereldbekerwedstrijden, het EK en het WK. Roes laat zijn volgers weten dat hij daar nog een keuze over moet maken.

Angel Daleman

De 17-jarige Angel Daleman is juist toegevoegd aan de Nederlandse shorttrackploeg. Het toptalent uit Leiderdorp won afgelopen seizoen alles wat er te winnen viel bij de junioren en zij is één van de twee nieuwe vrouwen in de selectie, naast Diede van Oorschot.

Mooi nieuws voor megatalent Angel Daleman (17): alleskunner zet volgende stap na enorme medailleoogst De 17-jarige Angel Daleman gaat een druk seizoen tegemoet. Zij is opgenomen in de Nederlandse shorttrackploeg voor het seizoen 2024/2025, maar gaat komend seizoen ook langebaanschaatsen. Zij wil nog niet kiezen tussen de twee disciplines.

De jonge Daleman blijft overigens ook langebaanschaatsen, waar zij ook de ene na de andere medaille binnenhaalt bij de junioren. Daleman rijdt daar onder begeleiding van Team Jumbo-Visma. Voorlopig wil ze geen keuze maken tussen de twee disciplines en heeft ze als droom om de schaatswereld te veranderen.