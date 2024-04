Suzanne Schulting per direct naar Jumbo-Visma: 'Iets revolutionairs'

Het vertrek van Jutta Leerdam bij schaatsploeg Jumbo-Visma heeft ruimte vrij gemaakt voor shorttrackers Suzanne Schulting en Selma Poutsma bij het geel-zwarte team. Jumbo-Visma gaat zich met twee van de beste shorttrackers van Nederland ook richten op een andere tak van sport.

"De focus blijft voor mij op shorttrack, maar ik ben erg enthousiast over deze nieuwe samenwerking met het schaatsteam van Jumbo”, reageert Schulting op de website van haar nieuwe ploeg. "Het is een fantastische mooie prikkel met de Winterspelen van Milaan als stip aan de horizon. Fantastisch dat Jumbo zo’n mooie samenwerking aan wil gaan. Ik denk dat we met een heel fris jong team naar iets moois toe kunnen groeien, iets revolutionairs.”

Combi van shorttrack en schaatsen

Jumbo-Visma gaat zich dus ook bezighouden met shorttrack. Daarmee wil de ploeg van trainer Jac Orie 'iets anders doen dan de rest', zegt commercieel directeur Sven Kramer van Jumbo-Visma. "Je ziet dat shorttrack en langebaan elkaar meer opzoeken omdat we geloven dat die kruisbestuiving aan beide kanten bijdraagt aan betere sportieve prestaties. We zien dat deze twee disciplines elkaar steeds meer versterken. We geloven in die potentie richting de toekomst.”

Jutta Leerdam weg

De komst van het shorttrack-drietal komt op het moment dat topschaatsster Jutta Leerdam net weg is bij de ploeg. Ze was in gesprek met Jumbo-Visma over een langer verblijf, maar door een meningsverschil liepen die gesprekken spaak. Nu zijn er speculaties over wat haar toekomst in het schaatsen wordt. Een hereniging met haar oude coach Kosta Poltavets wordt het in ieder geval niet. Een ploeg starten met haar vriend Jake Paul is volgens Marianne Timmer en Chris Woerts een mogelijkheid. Ook praat ze nog met de ploeg van Joy Beune. "Ze heeft de looks en is sexy, dat helpt al enorm", zei ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo over de indruk die Leerdam ook internationaal aan het maken is.

Gebroken enkel Schulting

Schulting is nog herstellende van een gebroken enkel, die ze opliep tijdens het WK shorttrack in Rotterdam. Op dat WK keerde ze terug van een vervelend jaar 2023. Haar lichaam was oververmoeid en ze bleek na onderzoek 'het broertje van Pfeiffer' te hebben. Nadat ze daarvan hersteld was, kreeg ze bij een training een schaats in haar rug. Daar liep ze flinke verwondingen door op. Ze was net op tijd hersteld van al die klachten om mee te doen aan het WK, maar daar was ze nog niet van topniveau.

Op de voorlaatste afstand gleed ze de boarding in, waarbij ze achteraf haar enkel ook gebroken bleek te hebben. Inmiddels is ze geopereerd en ook alweer aardig onderweg in haar herstel, zo zien we regelmatig in updates op haar sociale media. Voor het begin van het nieuwe schaats- en shorttrackseizoen zou ze makkelijk weer fit moeten zijn.